На кузбасской шахте есть опасность нового взрыва. Спасательные работы экстренно остановлены

Об этом 25 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию предприятия. Как рассказал собеседник агентства, спасатели прервали операцию и срочно поднимаются на поверхность. «Концентрация газа может спровоцировать взрыв», — уточнили в администрации, добавив, что вентиляция в шахте не работает.

Остановку поисково-спасательных работ из-за взрывоопасной концентрации метана подтвердил губернатор региона Сергей Цивилёв, пишет РИА Новости.



Местные власти сообщили, что погибли 11 человек. Более тридцати горняков остаются в шахте. Предположительно, они находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Врио министра МЧС Александр Чуприян рассказал, что из 40 км горных выработок обследовали почти половину.

