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На кузбасской шахте есть опасность нового взрыва. Спасательные работы экстренно остановлены

Концентрация газа не позволила продолжить поисково-спасательную операцию на шахте «Листвяжная», где в результате ЧП оказались заблокированы рабочие.

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Об этом 25 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию предприятия. Как рассказал собеседник агентства, спасатели прервали операцию и срочно поднимаются на поверхность. «Концентрация газа может спровоцировать взрыв», — уточнили в администрации, добавив, что вентиляция в шахте не работает.

Остановку поисково-спасательных работ из-за взрывоопасной концентрации метана подтвердил губернатор региона Сергей Цивилёв, пишет РИА Новости.

Местные власти сообщили, что погибли 11 человек. Более тридцати горняков остаются в шахте. Предположительно, они находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Врио министра МЧС Александр Чуприян рассказал, что из 40 км горных выработок обследовали почти половину.

«Чтобы пройти по всем выработкам, нужно в задымленной зоне пройти 7–8 км. Это разветвленная сеть, и вот сейчас 11 отделений этим занимаются, к сожалению, находят уже тела», — приводит РБК слова Чуприяна.

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить исполнение законов об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в Кузбассе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС.

Задымление в шахте «Листвяжная» произошло около девяти часов утра по местному времени на глубине 250 метров. Сообщалось, что в вентиляционном штреке № 823 был взрыв. Под землёй находились 285 шахтёров, большинство вывели на поверхность. Более шестидесяти рабочих пострадали. По уточнённым данным областной администрации, в шахте остались 46 человек, одиннадцать из них погибли.

СК возбудил дело по статье 217 УК — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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