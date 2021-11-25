На кузбасской шахте есть опасность нового взрыва. Спасательные работы экстренно остановлены

Об этом 25 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию предприятия. Как рассказал собеседник агентства, спасатели прервали операцию и срочно поднимаются на поверхность. «Концентрация газа может спровоцировать взрыв», — уточнили в администрации, добавив, что вентиляция в шахте не работает.
Остановку поисково-спасательных работ из-за взрывоопасной концентрации метана подтвердил губернатор региона Сергей Цивилёв, пишет РИА Новости.
Местные власти сообщили, что погибли 11 человек. Более тридцати горняков остаются в шахте. Предположительно, они находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Врио министра МЧС Александр Чуприян рассказал, что из 40 км горных выработок обследовали почти половину.
«Чтобы пройти по всем выработкам, нужно в задымленной зоне пройти 7–8 км. Это разветвленная сеть, и вот сейчас 11 отделений этим занимаются, к сожалению, находят уже тела», — приводит РБК слова Чуприяна.
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить исполнение законов об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в Кузбассе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС.
Задымление в шахте «Листвяжная» произошло около девяти часов утра по местному времени на глубине 250 метров. Сообщалось, что в вентиляционном штреке № 823 был взрыв. Под землёй находились 285 шахтёров, большинство вывели на поверхность. Более шестидесяти рабочих пострадали. По уточнённым данным областной администрации, в шахте остались 46 человек, одиннадцать из них погибли.
СК возбудил дело по статье 217 УК — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».