Число погибших в кузбасской шахте продолжает расти. ТАСС сообщает о 46 пострадавших

«В шахте остаются 49 человек, на 15:05 (11:05 мск) девять из них обнаружены погибшими», — говорится в сообщении правительства.



ТАСС со ссылкой на источник пишет, что число пострадавших выросло до 46 человек, 11 погибли. Собеседники РИА Новости косвенно подтверждают эту информацию, уточняя, что остаётся неизвестной судьба 37 горняков, оставшихся под землёй.

«Глубина самого дальнего штрека 400 метров. Сильного задымления нет, будем надеяться, что пожара там нет. Но связи с этими людьми у нас нет, система связи под землей не работает, хотя электроэнергия есть, всё работает, система вентиляции работает, воздух из шахты откачиваем», — приводит слова губернатора Сергея Цивилева NGS42.RU.