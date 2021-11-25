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Число погибших в кузбасской шахте продолжает расти. ТАСС сообщает о 46 пострадавших

Власти Кемеровской области сообщают о девяти погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная», которая произошла утром 25 ноября. По информации СМИ, жертв больше.

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«В шахте остаются 49 человек, на 15:05 (11:05 мск) девять из них обнаружены погибшими», — говорится в сообщении правительства.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что число пострадавших выросло до 46 человек, 11 погибли. Собеседники РИА Новости косвенно подтверждают эту информацию, уточняя, что остаётся неизвестной судьба 37 горняков, оставшихся под землёй.

«Глубина самого дальнего штрека 400 метров. Сильного задымления нет, будем надеяться, что пожара там нет. Но связи с этими людьми у нас нет, система связи под землей не работает, хотя электроэнергия есть, всё работает, система вентиляции работает, воздух из шахты откачиваем», — приводит слова губернатора Сергея Цивилева NGS42.RU.

По данным правительства, в 08:51 по местному времени на шахте «Листвяжная» на глубине 250 метров произошло задымление. В шахте находилось 285 горнорабочих, на поверхность вывели 237 человек. СК расследует случившееся по статье 217 УК — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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Комментарии (1)

DEMOMON
Плохо, что связи нет. Возможно они все там того.
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