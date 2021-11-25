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СКР: В Кемеровской области по делу о гибели рабочих задержали директора шахты «Листвяжная»

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В рамках уголовного дела о гибели 11 рабочих задержали директора шахты «Листвяжная» в Кузбассе, его первого заместителя и начальника участка. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка», — гласит запись ведомства, опубликованная 25 ноября.

Автор: Следственный комитет Российской Федерации

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте.

«Фонтанка» писала, что 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность.

В аварии погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей.

В 2021 году представители Ростехнадзора провели на шахте «Листвяжная» 127 проверок и выявили 914 нарушений. Официальный представитель ведомства Андрей Виль поделился, что исправить выявленные нарушения сложно.

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Комментарии (1)

VKuser279092
1. Этих посадят. 2. В том краю другой работы нет. 3. Китаю нужен уголь и он за него платит кому надо. Выводы: Погибших поднимут, пожар потушат, провентилируют, назначат новых начальников, шахту перезапустят, и всё повторится. "Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас." (С) Книга Екклесиаста 1:10.
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