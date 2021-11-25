В 2021 году в работе шахты «Листвяжная» выявили 914 нарушений

В 2021 году представители Ростехнадзора провели на шахте «Листвяжная» 127 проверок, было выявлено 914 нарушений. Об этом в своем Telegram-канале 25 ноября рассказал официальный представитель ведомства Андрей Виль.



Как он уточнил, работу шахты приостанавливали девять раз. Общая сумма штрафов составила свыше четырех миллионов рублей.

«В случае выявления нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, работа объектов приостанавливается. За выявленные нарушения штрафуются как предприятия, так и должностные лица. На практике, Ростехнадзор обычно запрашивает максимальную санкцию, но окончательное решение выносит суд. Если нарушения не устраняются, санкции ужесточаются. Не исправить зафиксированное нарушение сложно», — отметил Виль.