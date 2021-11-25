В 2021 году в работе шахты «Листвяжная» выявили 914 нарушений

В 2021 году представители Ростехнадзора провели на шахте «Листвяжная» 127 проверок, было выявлено 914 нарушений. Об этом в своем Telegram-канале 25 ноября рассказал официальный представитель ведомства Андрей Виль.
Как он уточнил, работу шахты приостанавливали девять раз. Общая сумма штрафов составила свыше четырех миллионов рублей.
«В случае выявления нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, работа объектов приостанавливается. За выявленные нарушения штрафуются как предприятия, так и должностные лица. На практике, Ростехнадзор обычно запрашивает максимальную санкцию, но окончательное решение выносит суд. Если нарушения не устраняются, санкции ужесточаются. Не исправить зафиксированное нарушение сложно», — отметил Виль.
Представитель ведомства добавил, что последний раз ЧП со смертельным исходом на «Листвяжной» произошло почти пять лет назад, инцидент был связан с нарушениями техники безопасности.
«Фонтанка» писала, что утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. Внутри находились 285 горнорабочих, на поверхность вывели 237 человек.
Сообщалось, что в результате происшествия скончались 11 горняков, судьба еще 35 шахтеров неизвестна. Пострадал 51 человек. Кроме того, жертвами трагедии стали трое спасателей из пропавшей в ходе операции группы, еще троих ищут.
СК расследует случившееся по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
Президент России выразил соболезнования семьям погибших. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур. Генпрокуратура РФ после ЧП на «Листвяжной» намерена проверить все шахты Кузбасса.