Кусок Гатчинского шоссе в Красном Селе признали бесхозным ради ремонта

Как сообщает 25 ноября пресс-служба уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, речь идет об участке Гатчинского шоссе протяженностью менее пяти километров от поселка Виллози до Красного Села. В августе 2018 года на совещании межведомственной рабочей группы по совместным транспортным проектам Петербурга и Ленобласти было решено передать этот отрезок в ведение Петербурга. Областной комитет по дорожному хозяйству должен был подготовить и передать городу необходимую документацию, но городским чиновникам не хватило документов об осуществлении государственного кадастрового учета, и процесс так и не был завершен.

В Красносельском районе Петербурга начали легализацию «ничьей» автодороги в районе Виллози. После того как уставшие от «бюрократического футбола» водители и пешеходы обратились к омбудсмену, участок признали бесхозным.

С начала 2020 года Ленобласть обслуживать этот участок дороги перестала, а на баланс Петербурга его так и не приняли. Асфальт на шоссе разрушался, но никто его не ремонтировал. Автомобилисты, регулярно пользующиеся этой дорогой, стали жаловаться как областным, так и петербургским властям, но те либо переадресовывали их в соседний регион, либо констатировали, что этот участок ни за кем не закреплен.

В конце концов граждане обратились к омбудсмену Петербурга, и дело все-таки сдвинулось с мертвой точки: начался длительный процесс легализации участка. Сейчас он поставлен на учет в качестве бесхозяйного в Петербурге. Это позволит по истечении года в судебном порядке признать его собственностью города, включить в перечень петербургских автомобильных дорог и передать на содержание Комитету по благоустройству. До тех пор за содержание участка отвечает администрация Красносельского района.

«Руководство районной администрации проинформировало главу аппарата петербургского омбудсмена Ольгу Штанникову, что выполнение срочного ремонта дороги в этом году планируется осуществить за счет средств экономии, образовавшейся в результате проведения закупочных процедур. В администрации также проведен локальный расчет сметной стоимости дальнейшего содержания и обслуживания участка, соответствующая заявка направлена в Комитет финансов Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении пресс-службы.