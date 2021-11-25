Трое соседей и 17-летний парень увели у петербуржца «Приору», но далеко не уехали

Полиция за 20 минут раскрыла угон «Приоры» в центре Петербурга. Машина нашлась неподалеку от места пропажи, а вместе с ней и целая компания подозреваемых.



Как сообщает 25 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 24 ноября в 3:26 в полицию обратился 24-летний петербуржец и рассказал, что между полуночью и 2:37 от дома 11 по Большой Московской улице неизвестный преступник похитил его LADA Priora 2008 года выпуска. Ущерб он оценил в 250 тысяч рублей.

В 3:45 полицейские обнаружили «Ладу» у дома 1 по Кузнечному переулку. В салоне машины задержали четверых подозреваемых. Как стало известно «Фонтанке», трое молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет проживают в одном доме. На них составили протокол за мелкое хулиганство. Четвертому оказалось всего 17 лет, его передали родителям под обязательство о явке.