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Посредники от фирмы «Пони». Два петербуржца предстанут перед судом по делу о взятках чиновнику Госстройнадзора Ленобласти

Петербуржцев будут судить за посредничество во взяточничестве чиновника Госстройнадзора Ленобласти

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Следственный комитет по Ленобласти завершил расследование дела в отношении двоих петербуржцев — предполагаемых посредников в крупном взяточничестве чиновника из Госстройнадзора. Теперь они предстанут перед судом, сообщает 24 ноября пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчины передали взятку в 500 тысяч рублей заместителю председателя областного Госстройнадзора — от гендиректора ООО «Пони». Якобы взамен чиновник должен был разрешить ввести в эксплуатацию объект капитального строительства в Виллози.

В октябре в Госстройнадзоре Ленобласти прошли обыски. По информации 47news, они были связаны с делом Романа Кирбабина, главного специалиста отдела надзора за строительством зданий и сооружений, задержанного в сентябре. По предварительным данным, он признался в получении взятки в размере 170 тысяч рублей от предпринимателя за помощь в ускорении проведения проверки строящегося объекта в Виллози.

Заместителя председателя комитета Госстройнадзора Дмитрия Лобановского как чиновника Ленобласти, отвечающего за долевое строительство, задержали в начале апреля 2021 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Следствие утверждает, что зампред Госстройнадзора знал о бедственной ситуации при возведении одного из ЖК Всеволожского района Ленобласти, но никак не отреагировал, и потому застройщик продолжил продавать квартиры, несмотря на отставание от графика в несколько лет. Достраивать этот ЖК теперь придётся государству, на что потребуется несколько миллиардов рублей.

Приморский районный суд Петербурга, однако, отказал СК в аресте Лобановского, не увидев доказательств того, что его свободу необходимо ограничивать, и усомнившись в умысле чиновника. Пристально следить за ходом расследования дела пообещал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В начале июня Лобановского заподозрили во взяточничестве.

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Комментарии (1)

Brevnault
"в Виллозях"
Может, в Хельсинках?
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