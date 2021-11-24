Посредники от фирмы «Пони». Два петербуржца предстанут перед судом по делу о взятках чиновнику Госстройнадзора Ленобласти

Следственный комитет по Ленобласти завершил расследование дела в отношении двоих петербуржцев — предполагаемых посредников в крупном взяточничестве чиновника из Госстройнадзора. Теперь они предстанут перед судом, сообщает 24 ноября пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчины передали взятку в 500 тысяч рублей заместителю председателя областного Госстройнадзора — от гендиректора ООО «Пони». Якобы взамен чиновник должен был разрешить ввести в эксплуатацию объект капитального строительства в Виллози.



В октябре в Госстройнадзоре Ленобласти прошли обыски. По информации 47news, они были связаны с делом Романа Кирбабина, главного специалиста отдела надзора за строительством зданий и сооружений, задержанного в сентябре. По предварительным данным, он признался в получении взятки в размере 170 тысяч рублей от предпринимателя за помощь в ускорении проведения проверки строящегося объекта в Виллози.

Заместителя председателя комитета Госстройнадзора Дмитрия Лобановского как чиновника Ленобласти, отвечающего за долевое строительство, задержали в начале апреля 2021 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Следствие утверждает, что зампред Госстройнадзора знал о бедственной ситуации при возведении одного из ЖК Всеволожского района Ленобласти, но никак не отреагировал, и потому застройщик продолжил продавать квартиры, несмотря на отставание от графика в несколько лет. Достраивать этот ЖК теперь придётся государству, на что потребуется несколько миллиардов рублей.

