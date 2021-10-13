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47news: В Госстройнадзоре Ленобласти прошел обыск по делу о взятках

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Следственный комитет пришел с обысками в Госстройнадзор Ленинградской области. Как пишет 13 октября 47news, правоохранителей интересует работа специалиста, у которого в столе нашли 14,5 млн рублей.

По данным издания, мероприятия проходили в рамках расследования дела по взятке, возбужденного в отношении главного специалиста отдела надзора за строительством зданий и сооружений Романа Кирбабина. Сотрудники СК в том числе изъяли надзорные дела по объектам, которые проверял Кирбабин.

Уточняется, что и.о. председателя комитета Госстройнадзора Алексей Абузов, курировавший работу Кирбабина, с сегодняшнего дня ушёл на больничный.

Роман Кирбабин был задержан в начале сентября. По информации 47news, он признался в получении взятки в размере 170 тысяч рублей от предпринимателя за помощь в ускорении проведения проверки строящегося объекта в Виллозях. При обыске в квартире чиновника в его письменном столе нашли аккуратно разложенные купюры в размере 14,5 млн рублей.

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