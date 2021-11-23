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25 газовых станций для новых автобусов ждут в Петербурге. Осталось найти тех, кто сядет за руль

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Введение новой модели транспортного обслуживания в Петербурге потребует открытия 25 заправочных станций для автобусов на газомоторном топливе. Чиновники беспокоятся не из-за них.

Как рассказал журналистам 23 ноября председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, есть ряд точек под размещение станций, где есть некоторые проблемы с согласованием, но процесс идет. Одна станция в штатном режиме может обслужить 120 автобусов, в режиме перегрузки -150. «Минимально к 15 июля должно быть развернуто 25 станций», — уточнил он. В это число входят и те пункты заправки, которые появятся на территории самих выпускающих площадок перевозчиков.

Инфраструктура парков не вызывает беспокойства у комитета, как и подвижной состав. «Те, кто сегодня имеет контракты, уже выводят новые автобусы на существующую маршрутную сеть, в том числе запускает и инфраструктуру, — подчеркнул Поляков. — Мы видим, как работают заводы-производители, регулярно мониторим. Главная проблема, которая есть на сегодня и которая пока не решена, — это вопрос водительских кадров. Средняя укомплектованность на данный момент — порядка 90%».

Напомним, новая модель транспортного обслуживания будет запускаться в 2022 году в три очереди, начиная с апреля. Вся ныне коммерческая автобусная сеть будет перераспределена между перевозчиками в соответствии с уже заключенными контрактами на 6 лет. Они будут осуществлять перевозку по социальным тарифам и со всеми льготами — при этом оплачивать их работу целиком будет бюджет по фиксированным договорам.

Согласно условиям контрактов, на линию должны выйти абсолютно новые автобусы на газомоторном топливе, всего — 2 800 единиц. (2 423 на сжиженном природном газе и 371 — на компримированном, или сжатом). Подробнее — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Набеглов
Предлагаю сразу перейти на автобусы на тротиловом топливе. Выгодное дело.
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