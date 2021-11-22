Серое бессугробье. Главный синоптик Петербурга рассказал, чего ждать от погоды под конец ноября

Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов 22 ноября, в ближайшем метеобудущем города два циклона и температурные перепады: от -6 до +4 градусов. Первый циклон синоптики ждут 24 ноября вместе с мокрым снегом и шансом на тонкий снежный покров.
«Рассчитываем на 1 см, на окраинах — на 3 см, но не больше. Вероятно, к вечеру он растает, — говорит Колесов. — А 25 ноября следующий циклон с большим теплом. Днём будет 3–5 градусов выше нуля, мокрый снег, переходящий в дождь, и никакого покрова не получится».
По словам эксперта, зима в Петербург пока не приходит, после похолоданий наступают оттепели. Очередное понижение температур ждут к последним выходным ноября. Есть вероятность, что вместе с ним ляжет снежный покров — временный.
Температура держится в пределах ноябрьской нормы, но солнца могло бы быть и больше. Если в прошлом ноябре оно светило 26 часов, то в этом только 14. И череда циклонов не позволит повысить этот показатель за оставшуюся неделю.