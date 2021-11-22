Серое бессугробье. Главный синоптик Петербурга рассказал, чего ждать от погоды под конец ноября

Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов 22 ноября, в ближайшем метеобудущем города два циклона и температурные перепады: от -6 до +4 градусов. Первый циклон синоптики ждут 24 ноября вместе с мокрым снегом и шансом на тонкий снежный покров.



«Рассчитываем на 1 см, на окраинах — на 3 см, но не больше. Вероятно, к вечеру он растает, — говорит Колесов. — А 25 ноября следующий циклон с большим теплом. Днём будет 3–5 градусов выше нуля, мокрый снег, переходящий в дождь, и никакого покрова не получится».

