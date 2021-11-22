Оксимирон анонсировал новый альбом

В социальных сетях рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) 22 ноября появилось изображение с датой выхода нового альбома музыканта. Релиз выйдет 1 декабря этого года.



Это все, что известно о грядущем релизе. Пластинка станет третьей в дискографии артиста, предыдущий студийный альбом Оксимирона, «Горгород», вышел в 2015 году.

12 ноября Оксимирон выпустил микстейп «Смутное время», в котором были куплеты музыканта с 2014 по 2021 год, а также несколько новых композиций. Фанаты довольно прохладно встретили релиз.