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Царское Село пустит Елизавет бесплатно. Это подарок ко дню рождения основательницы

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Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова 22 ноября рассказала, что музей в конце года планирует отпраздновать день рождения основательницы.

«Мы готовимся ко дню рождения Елизаветы Петровны, это наша основательница, очень любимая нами всеми, — рассказала Таратынова. — Я полагаю, что для этого к концу декабря мы сделаем небольшую выставочку, будет специальный маршрут и арт-программа, посвященная ее дню рождения. Можно будет не только осмотреть залы и прослушать экскурсию про то, как Елизавета жила в нашем дворце, но и своими руками сделать предметы, маскарадные маски, которые можно будет забрать с собой, уходя из дворца».

«Мы приняли решение, что в этот день, 29 декабря, будем всех Елизавет пускать бесплатно. Так что все Елизаветы города Петербурга могут прийти и насладиться нашей экскурсией и нашими дворцами», — подчеркнула директор.

Ранее Ольга Таратынова привела показатели посещаемости музея-заповедника за последние три года и оценила падение потока.

Согласно исторической справке с сайта ГМЗ «Царское Село», Елизавета Петровна владела Сарским селом (будущим Царским Селом) с 1727 года, которое ей завещала Екатерина I. После восшествия на престол Елизавета Петровна приказала провести значительную реконструкцию и расширение Большого дворца (впоследствии — Екатерининского дворца), создание Нового сада и расширение старого парка, строительство парковых павильонов Эрмитаж, Грот и других.

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