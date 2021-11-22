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В «Царском Селе» раскрыли, как изменилось число посетителей из-за вируса

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Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова 22 ноября привела показатели посещаемости музея-заповедника за последние три года. Они позволяют оценить падение потока в высокий сезон.

«Музей в целом — Екатерининский дворец, парк и павильоны — летом, с мая по октябрь в 2019 году, посетило 3 миллиона 991 тысяча человек, в 2020-м — 719 тысяч, а в этом году с мая по октябрь — 1 миллион 689 тысяч человек, — рассказала Таратынова. — Посещаемость музея сейчас в целом приблизительно в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году, но в два с лишним раза больше, чем в 2020-м».

Директор музея также напомнила, что падение доходов музея не прямо соотносится с падением потока: из-за ограничения путешествий в мире музей лишился, в первую очередь, иностранных туристов, которые платили за вход на 30 процентов больше и которые составляли 50–55 процентов от общего числа гостей, что не могло не ударить по кошельку музея.

«Лично я воспринимаю это как жизнь в период военных действий, — поделилась директор. — Это война, война с вирусом, поэтому мы должны терпеть, перестраиваться в своей работе».

В то же время в этом году число объектов музея-заповедника пополнилось Александровским дворцом — его с момента открытия после реставрации в августе и до ноября успели посетить 19 тысяч человек.

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Комментарии (4)

lenaF
Отсутствие китайских вливаний, конечно, ощутимо ударило по... гм... карманам, и дело не только в стоимости входных билетов для неграждан России.
тов
"Лично я воспринимаю это как жизнь в период военных действий, — поделилась директор. — Это война, война с вирусом"

- вирус чуть опаснее гриппа, а вот мировое правительство (которое сделало этот вирус) захотело срочно все народы в рабство вогнать.

Так что война - с мировым правительством и его ставленниками в России.
angel of death
Опять война,
Опять блокада, —
А может, нам о них забыть?

Я слышу иногда:
«Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне».

И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда
Не права!

Чтоб снова
На земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили,
Как мы!

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.

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