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«Царское Село» назвало дату открытия первых интерьеров Александровского дворца и показало «тизер»

В 13 отреставрированных залов Александровского дворца пустят посетителей

В ГМЗ «Царское Село» наконец назвали дату открытия для широкой публики первых интерьеров Александровского дворца. С 14 августа пройтись по личным апартаментам императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны — всего будет открыто 13 залов — сможет любой желающий. Для этого потребуется купить билет.

«Посетители могут увидеть Приёмную, Рабочий кабинет, Мавританскую, Камердинерскую и Парадный кабинет (половина императора Николая II); Свитскую, Спальню, Сиреневый кабинет, Палисандровую и Кленовую гостиную (половина императрицы Александры Фёдоровны), а также Угловую гостиную и помещения Библиотек», — сообщили 6 августа в музее.

Вход будет осуществляться по сеансам, билеты станут появляться в продаже за неделю до посещения. Купить их можно будет на сайте по паспорту (и его нужно иметь при себе на месте, в случае с детьми — свидетельство о рождении). В стоимость (600 рублей) входит экскурсионное обслуживание (бесплатным категориям предоставляется за 200 рублей). Те билеты, что не были выкуплены онлайн, поступят в кассы на месте.

Работы в Александровском дворце идут уже 7 лет и будут еще продолжаться. Все это время дворец был закрыт для посетителей. Ранее «Фонтанка» уже побывала в интерьерах после их реставрации — но до создания экспозиции и наполнения залов предметами. Поэтому обновленные интерьеры, как следует из подготовленного ГМЗ «тизера», изменились до неузнаваемости. О том, как велось восстановление и об истории дворца, читайте в нашем материале.

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Комментарии (5)

261847251
Запарили все уже видео в этом голимом Инстаграме выкладывать, где его без регистрации и не посмотреть.

Инстаграм денег что-ли больше платит, чем youtube?
doorbal_
Скоро в автобус будут по паспорту запускать..
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