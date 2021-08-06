В ГМЗ «Царское Село» наконец назвали дату открытия для широкой публики первых интерьеров Александровского дворца. С 14 августа пройтись по личным апартаментам императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны — всего будет открыто 13 залов — сможет любой желающий. Для этого потребуется купить билет.

Вход будет осуществляться по сеансам, билеты станут появляться в продаже за неделю до посещения. Купить их можно будет на сайте по паспорту (и его нужно иметь при себе на месте, в случае с детьми — свидетельство о рождении). В стоимость (600 рублей) входит экскурсионное обслуживание (бесплатным категориям предоставляется за 200 рублей). Те билеты, что не были выкуплены онлайн, поступят в кассы на месте.



Работы в Александровском дворце идут уже 7 лет и будут еще продолжаться. Все это время дворец был закрыт для посетителей. Ранее «Фонтанка» уже побывала в интерьерах после их реставрации — но до создания экспозиции и наполнения залов предметами. Поэтому обновленные интерьеры, как следует из подготовленного ГМЗ «тизера», изменились до неузнаваемости. О том, как велось восстановление и об истории дворца, читайте в нашем материале.

