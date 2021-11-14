«Здоровье петербуржца» на больничном. Пользователи пятый день жалуются на сбои портала

Желающих войти на сайт в воскресенье встречает предупреждение о технических работах на стороне федеральной системы ЕСИА. Указано, что личные кабинеты закрыты временно. В соцсетях пишут, что «временно» началось 10 ноября.

О сбое сервиса «Фонтанке» 14 ноября сообщили читатели. «Сам сайт грузится, но невозможно войти в личный кабинет, используя аккаунт в госуслугах, то есть невозможно записаться на прием к врачу, просмотреть результаты анализов и прочее», — пишет Кирилл.

Городской сервис «Здоровье петербуржца» временно недоступен из-за технических работ. Попасть в личный кабинет пользователи стараются пятый день, удаётся только самым удачливым.

Жалобы копятся на странице «Здоровья петербуржца» «ВКонтакте», их оставляют и в инстаграме сервисе. Ответов на них от портала и комитета по здравоохранению нет.



Особо удачливые информируют, что со среды зайти в личный кабинет всё же удавалось, но все желающие получить доступ не смогли.



«Такое впечатление, будто поддержкой сайта занимается один единственный человек и то часто болеет, поэтому сайт работает через пень колоду и не каждый день», — сетуют в комментариях.



Общегородской портал «Здоровье петербуржца» в обновлённом формате начал работу весной 2020 года. В конце октября в личном кабинете зарегистрировался миллионный пользователь.



11 ноября произошёл очередной сбой на сайте госуслуг. Вход в «личный кабинет» блокировался как с компьютера, так и через мобильную версию портала. В Минцифры заявили, что сайт госуслуг два дня подвергался атакам хакеров.

