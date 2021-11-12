«Фонтанка» узнала, кто еще задержан по делу бывшего главы управления соцпитания Барабанщикова

Пять человек задержала ФСБ по делу об ущербе бюджету Петербурга при заключении контрактов на школьное питание. К уволенному чиновнику Алексею Барабанщикову добавили тайных функционеров.

В Куйбышевский районный суд вечером 12 ноября доставили Ростислава Савинова — бывшего директора АО «Комбинат социального питания Красносельского района» (КСП).

Савинов — отставной военнослужащий. Должность директора занял весной 2020 года, вскоре после назначения Алексея Барабанщикова начальником Управления социального питания Петербурга.



С приходом Савинова на КСП посыпались контракты. В октябре 2021 года, за месяц до возбуждения уголовного дела, он уволился по собственному желанию. «Отдыхаю на пенсии, наслаждаюсь жизнью», — сообщал «Фонтанке» Ростислав Савинов 10 ноября, за несколько часов до своего задержания.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Компанию Савинову в Куйбышевском суде составляет 46-летний Олег Лукин. Он выпускник Вольского училища тыла — давней кузницы кадров группы компаний «Конкорд». В 2010-х годах Лукин работал на высоких должностях в ООО «СП Конкорд» и исполнительным директором ОАО «Социальное питание Север» — субподрядчика ООО «Комбинат питания Конкорд» на питании школ в Москве.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В мужскую компанию попала 56-летняя жительница Москвы Ольга Печень. По данным «Фонтанки», в петербургском соцпите она трудоустроена не была, но выполняла функции бухгалтера и была допущена к документации принадлежащих городу комбинатов, в том числе Красносельского КСП.

Пятым фигурантом дела значится Андрей Ахрамеев. Он был негласным экономистом и имел доступ к бухгалтерии соцпита.



Куйбышевский суд начал рассматривать ходатайства следствия. Фигурантов просят отправить в СИЗО. Суд продлил срок задержания Алексея Барабанщикова до 15 ноября — для сбора защитой положительных характеристик. Та же участь постигла Лукина, Савинова, Ахрамеева и Печень.

Уголовное дело по статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба» возбудили 9 ноября. По версии следствия, в августе 2020 года начальник Управления социального питания и остальные фигуранты создали от имени Красносельского КСП заведомо ложную заявку на конкурс по питанию школ Пушкинского района. Закупочная комиссия отдала победу предприятию, а не его конкуренту, предложившему более низкую цену. Ущерб оценивается в 23,8 миллиона рублей.

Адвокат Александр Мисанов сообщил «Фонтанке», что Олег Лукин вину не признает. С Барабанщиковым они знакомы по совместной работе в общепите московского региона.

