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Суд продлил задержание экс-главы управления соцпитания Петербурга Барабанщикова. Но пока ненадолго

Куйбышевский районный суд продлил задержание бывшего главы управления соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова на 72 часа. Об этом 12 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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О продлении срока задержания просила защита — для сбора положительных характеристик. Следствие просит отправить Барабанщикова в СИЗО. Меру изберут 15 ноября.

Кроме Барабанщикова, задержаны директор комбината соцпитания Красносельского района Ростислав Савинов, а также работавший в ООО «СП Конкорд» Олег Лукин, Андрей Ахрамеев, Ольга Печень.

По версии следствия, в августе 2020 года подозреваемые обеспечили Красносельскому комбинату победу в конкурсе на питание школ Пушкинского района подачей заведомо ложной заявки. Ущерб бюджету составил 23,8 миллиона рублей — это разница между ценовым предложением комбината и его конкурента АО «Столовая № 14», которая проиграла благодаря недостоверной заявке.

Алексей Барабанщиков назначен на должность начальника Управления соцпитания в феврале 2020 года. С его приходом КСП стал получать внушительные контракты. Весной 2021 года «Фонтанка» описывала условия, в которых готовят школьникам еду. 9 ноября 2021 года полиция по материалам ФСБ возбудила дело, Барабанщикова задержали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

266620131
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мом.ент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Денеб
Свой же! Понять и простить.... Перевести на другую должность....Золотой резерв режима....
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