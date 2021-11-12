Суд продлил задержание экс-главы управления соцпитания Петербурга Барабанщикова. Но пока ненадолго

О продлении срока задержания просила защита — для сбора положительных характеристик. Следствие просит отправить Барабанщикова в СИЗО. Меру изберут 15 ноября.
Кроме Барабанщикова, задержаны директор комбината соцпитания Красносельского района Ростислав Савинов, а также работавший в ООО «СП Конкорд» Олег Лукин, Андрей Ахрамеев, Ольга Печень.
По версии следствия, в августе 2020 года подозреваемые обеспечили Красносельскому комбинату победу в конкурсе на питание школ Пушкинского района подачей заведомо ложной заявки. Ущерб бюджету составил 23,8 миллиона рублей — это разница между ценовым предложением комбината и его конкурента АО «Столовая № 14», которая проиграла благодаря недостоверной заявке.