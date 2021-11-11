Человек как негативная экстерналия

Ну а теперь к экономической интерпретации ситуации. Пандемия лучше всего описывается теорией экстерналий (внешних эффектов, если по-русски). Эти самые экстерналии бывают как позитивными, так и негативными. Примером первых может быть, скажем, печка в комнате соседа в коммунальной квартире. Если он ее регулярно топит зимой, то живущий за стенкой может сэкономить на дровах. Или же, если не вспоминать прошлое, то клумба за забором на участке, где посажены радующие обладателя примыкающего владения цветы.



Гораздо легче указать на примеры негативных экстерналий. Так, продукция химзавода может по всем параметрам удовлетворять ее потребителей, но в результате производства ущерб наносится третьей стороне - пивному заводу, расположенному ниже по реке. Надо тратиться на дополнительную очистку.

К чему все это? А к тому, что носитель заразной болезни становится человеком с негативной экстерналией – невольно приносит вред другим. В случае с химзаводом общественная мораль не только допускает, но и всячески приветствует государственное насилие, ведущее к сокращению вреда. Это могут быть квоты на сброс, нормы очистки или же налог на загрязнение. Ну а как быть с носителем заразы?

Прививка (пока более-менее доказана эффективность лишь полного цикла «Спутник – V») аналогична квоте на загрязнение. Она не устраняет негативное воздействие целиком, но снижает его. Заводу эта мера вменяется насильно. Никто его не спрашивает, хочет он жить с ней или нет. Альтернатива – закрытие предприятия. В случае человека это было бы самоубийство (ну, в лучшем случае, полная изоляция где-нибудь в глухой тайге).



Либертарианская мораль утверждает о безусловном праве человека на самого себя, его самопринадлежность. Ничего не имею против, только за. Однако человек живет не на необитаемом острове, где его вредные выбросы никого не беспокоят. Становясь их источником, он нарушает право на самопринадлежность другого. Вы лично имеете полное право болеть и, даже, умереть от болезни. Но вы не можете навязывать это предпочтение другому, который совсем не хочет идти вашим путем.

Иногда проблему экстерналий можно решить на основе добровольной сделки сторон. Допустим, страдающая сторона (тот же пивзавод из примера выше) получает от химзавода оговоренную в процессе двустороннего торга компенсацию. Однако в случае пандемии нельзя, как правило, установить (в большинстве случаев) источник «загрязнения» (заразы). Почти никто не может сказать определенно: «Это ты меня заразил, плати!». Штрафы, как известно, налагает государство, и не за конкретную передачу вируса, а за рискованное для самого человека и других поведение (не надел маску, нарушил ограничения на собрания и т.п.).



Мир поделился в результате на ваксеров и антиваксеров. Первые кричат: «А чего эти заразы повышают мой шанс заболеть и работают питательной средой для выработки новых штаммов?» Вторые, в свою очередь, настаивают на безусловном праве на свое тело. Чаще всего пользуясь предлогом наличия побочных последствий от вакцинирования.

Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Антиваксеры как бы штрафуют ваксеров, накладывая своим поведением на них дополнительные издержки. Например, занимая места в больницах и сокращая возможности получить доступ к медицинской помощи по другим основаниям (в мире ведь прочие болезни не исчезли по причине появления ковида). Утверждения, что привитые тоже болеют не лишены оснований, но, как показано на примере не одной страны, у них болезнь протекает легче, а, следовательно, нагрузка от них на здравоохранение ниже.

Если бы медицина была исключительно частной, то часть проблемы была бы снята. Есть деньги - платишь, нет – сидишь больной дома и надеешься, что пронесет. Однако живущая на общественные средства медицина невольно ставит под вопрос право на самопринадлежность. Поскольку, болея, залезаешь в карман другому. Ведь и до ковида вопрос поднимался. Куришь? Плати за полученное в жизни удовольствие в случае лечения от рака легких. И т.п.



Каковым могло бы быть решение проблемы? Фундаментального решения нет. А что есть? Если бы власти понимали психологию толпы, то желая привить по максимуму, надо было, во-первых, сделать прививку платной, во-вторых, 24 часа в сутки трубить про дефицит вакцины. Мгновенно у прививочных пунктов выстроились бы очереди желающих и не было бы видно им конца. Почему?

Платность отводит отчасти подозрение, что государство хочет что-то навязать, вменить против воли. Ну а с дефицитом все понятно. Советские люди рванули бы. У тех же, кто не жил в советское время, сработала бы передаваемая от предков историческая память. Исчезают хорошие блага, дефицит – свидетельство в пользу качества.

Ну и, конечно, право выбора вакцины. Отсутствие его – великая «заслуга» государства российского. Сейчас набирает популярность ваксерский туризм. Говорят, аж в Загреб летают. И по два раза. Поскольку большинство вакцин – двухэтапные. От государства ничего не требовалось, кроме как снять тотальный запрет на импорт. Частные фирмы сами бы на коммерческих основаниях понавезли бы со всего мира вакцин. Еще не поздно открыть шлюзы для признанных миром препаратов.



И дело здесь не в том, что как вакцина «Спутник V» плох. Скорее всего, среднемировый уровень. Проблема – в производстве. Не отвечает стандартам. Как раз на этом основании ВОЗ и отказала в сертификации «Спутнику».

Сошлюсь на собственный опыт. Лет десять назад сильно простудил ухо. В частной клинике выписали недешевое зарубежное лекарство. Итог: аллергия в форме гигантской крапивницы (та еще гадость!) у человека, который об аллергии ранее только слышал. Посмотрел внимательно на всякие сопровождающие западное снадобье бумажки. Выяснилось, что сырье привозят из Нидерландов, а вот таблетки из него изготавливаются в Сусанинском районе Костромской области. В этой связи знакомый потешался: они 400 лет нового пришествия поляков ждали, яд заготовили, а тут ты им попался.

Самое любопытное, что часто можно читать на оппозиционных власти телеграмм-каналах о новых инструментах контроля, которые власть российская внедряет вместе с антиковидными мероприятиями. И тут же ее обвиняют чуть ли не в искусственном создании если не вируса, то паники вокруг него. Надо загнать все «стадо» в ловушку QR-кодов. Такая вот своеобразная теория заговора получается.



Что можно сказать? Если серфингист скользит по волне, использует ее для катания на доске, это совсем не означает, что он сам ее создает. Так и тут. Естественно, все, что наработано властью для контроля подведомственного населения, будет использоваться и далее. Даже если от ковида не останется и следа. Кто бы сомневался!

И что еще хочется отметить. Удивительно, когда некоторые видят в антиваксерах чуть ли не борцов с политическим режимом. Напротив, они – самая лояльная публика. Почему? Да потому что их пещерное сознание принимает любую архаическую власть. Но в данном случае наша архаическая власть натолкнулась на свое основание – глубинный народ с его дикими предрассудками. И последние взяли вверх над лояльностью. Власть поддерживаем, но ее призывам не следуем. Посоветовал бы государству российскому уж очень сильно не наезжать: темнота масс ведь важнее для его спокойствия, чем все издержки пандемии. Храни ее как драгоценный политический капитал. Еще ни раз пригодится.

Каждый раз антиваксеры спрашивают меня: «А сам-то привился?» «Два раза, − отвечаю я. И, поверьте, не вру. И если в чем сомневаюсь, то только в том, а была ли в тех четырех шприцах вакцина? Никаких ощущений. Будто водичкой укололи. После первого цикла почти никакой прибавки антител. После второго плюнул на эти тестирования. Они далеко не бесплатны.

И потому думаю в первой половине следующего года стать туристом-ваксером. Хорошо бы Финляндия такую возможность предоставила. К взаимной выгоде. Если «ихние» вакцины, как сыр и прочее, под санкциями, то мы едем за ними. И тут даже с таможней неприятностей не будет. Ведь назад потащишь не лишний килограмм сыра или колбасы, а себя привитого.

Андрей Заостровцев

