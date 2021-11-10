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Массовая авария несколько часов собирает пробку на востоке КАД

«Паровозик» как минимум из пяти машин затруднил движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга утром 10 ноября. Затор длиной больше 4 километров держится уже более трех часов.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внутренней стороне КАД, после съезда на проспект Косыгина, в левом ряду собрался «паровозик» из восьми автомобилей. На кадрах с места ДТП видно, что участниками аварии стали легковые машины и один микроавтобус. У большинства автомобилей серьезных повреждений не видно.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что около 7:30 к ним поступила информация о столкновении пяти легковых автомобилей на 45-м километре внутреннего кольца КАД. Пострадавших в ДТП нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Поврежденные машины занимают четвертую полосу. Образовался затор. По данным «Яндекс.Пробок», на данный момент его длина всё еще составляет порядка 4,5 километра.

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