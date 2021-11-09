ТЮЗ вслед за «Буффом» возвращает себе зрителей после временного закрытия

ТЮЗ имени Брянцева возобновит работу 10 ноября. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Комитета по культуре.
ТЮЗу вернули QR-код, признав, что учреждение культуры исправило нарушения, которые были выявлены в ходе проверки ведомства. ТЮЗ не работал с 5 ноября из-за нарушений санитарного законодательства: в театре принимали организованные группы детей, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, в гардеробе отсутствовали защитные экраны.
На день раньше, 9 ноября, приступит к работе театр «Буфф», тоже ранее лишавшийся QR-кода.
Как ранее сообщала «Фонтанка», в Петербурге действуют ограничения на работу культурных учреждений. Цирки, концертные залы, кинотеатры, а также кафе и рестораны, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки работают только до 23:00. В театры, музеи, цирки, кино, а также на выставки и в дома отдыха могут попасть только обладатели QR-кода о вакцинации.