ТЮЗ вслед за «Буффом» возвращает себе зрителей после временного закрытия

ТЮЗ имени Брянцева возобновит работу 10 ноября. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Комитета по культуре.



ТЮЗу вернули QR-код, признав, что учреждение культуры исправило нарушения, которые были выявлены в ходе проверки ведомства. ТЮЗ не работал с 5 ноября из-за нарушений санитарного законодательства: в театре принимали организованные группы детей, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, в гардеробе отсутствовали защитные экраны.



На день раньше, 9 ноября, приступит к работе театр «Буфф», тоже ранее лишавшийся QR-кода.

