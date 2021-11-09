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Театру «Буфф» снова разрешили работать. Экраны куплены, инструктаж проведен

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Театр «Буфф», ранее лишенный QR-кода, снова открыт для зрителей. Об этом 9 ноября сообщили в Комитете по культуре. В театре устранили нарушения, из-за которых его закрывали: в фойе нанесена разметка и размещены объявления о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию, приобретены защитные лицевые экраны для сотрудников, установлены дополнительные стойки с антисептиками, проведен инструктаж персонала.

Уже вечером 9 ноября на сцене «Буффа» пройдут показы репертуарных спектаклей.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в театре пытались справиться с валом билетных возвратов. Проверка, которая прошла в «Буффе» 2 ноября во время спектакля «Примадонны», выявила, что на входе у посетителей не проверяли температуру, посетители не соблюдали дистанцию в фойе, не надевали маски.

Ожидается, что работа ТЮЗа, также закрытого из-за нарушений ковидных ограничений, будет возобновлена на днях, когда он пройдет проверку.

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Комментарии (1)

Swebaka
Что, умудрились госзакупками купить? или наличкой всё же? )
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