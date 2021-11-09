«Трагедия не смотревших «Титаник». Российские туристы жалуются на круги ада в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ/Архив Поделиться Поделиться







Впечатления от отдыха на египетских курортах, куда россияне устремились во время коронавирусных каникул, оказались смазанными из-за специфики новой версии мер безопасности в воздушной гавани Шарм-эль-Шейха. Число очередей и досмотров стало сюрпризом даже для опытных путешественников, знакомых с израильскими предполетными процедурами. С увеличением числа рейсов (а с 9 ноября возобновлена чартерная программа в Египет) ситуация может лишь усугубиться. Но сотрудники аэропорта только разводят руками: «Вы сами нас об этом просили».



Первые рейсы на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургаду отправились еще в августе 2021 года, после шестилетнего перерыва. В 2015 году полеты были прекращены после крушения борта «Когалымавиа» над Синаем. Условием перезапуска было усиление мер безопасности с египетской стороны. К осени число рейсов на направлении стало расти, а во время «ковикул» Египет стал одним из самых востребованных направлений.



Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







О том, как на практике выглядят обсуждавшиеся шесть лет антитеррористические меры, «Фонтанке» рассказал житель Северной столицы Павел, который 6 ноября возвращался из Шарм-эль-Шейха в Петербург рейсом Azur Air.

Поначалу требования кажутся разумными, хотя и строгими. Уже при входе в аэропорт проверяют документы, багаж прогоняют через сканеры, обыскивают пассажиров, в том числе и детей. Но, как выяснилось, для туристов из России зарезервировано две рамки. «Около 1 000 человек проходят через две рамки! Рядом уйма свободных рамок, но туда нельзя», — рассказывает Павел. В итоге только первый досмотр занял полтора часа.



Следующий квест — очередь на регистрацию. Тут же вторая проверка паспортов. Нюанс в том, что онлайн-регистрация недоступна, а заранее выбрать и оплатить место тоже нельзя. Но за пять долларов предлагают услугу, чтобы семье достались кресла в одном ряду.



Дальше очередь на паспортный контроль и третья проверка паспортов.

Но мытарства вылетающих не заканчиваются. Перед входом в «чистую зону» снова рамки и снова очередь. У тех, кто начинает опаздывать на рейс, сдают нервы. «Через очередь пытаются пройти семьи, у которых посадка закончена, начинаются конфликты», — говорит Павел. Сотрудники аэропорта готовы за 35 долларов предоставить услугу экспресс-прохода через очередь. «Но трагедия не смотревших «Титаник» в том, что за деньги доводят пассажиров только до рамки досмотра в чистую зону. А там уже нервы. Никто уже никого вперёд себя не пускает! Все опаздывают, у всех посадка закончилась, все с детьми, все с жёнами, у всех коляски и все беременные», — комментирует путешественник. Без платных услуг путь от входа до чистой зоны занял три часа. Перед рамками очередь делят на мужчин и женщин. «Пошла лютая неразбериха! Мама с дочкой и сыном — сын в очередь к мужчинам. Папа с тремя детьми — две девочки в очередь к женщинам. Крики, потасовки, порванные сумки, потерянные куртки», — делится впечатлениями Павел. Эмоций добавляет голос из динамиков, который объявляет last call на ломаном русском: «Посадка на рейс окончен Москва, это последний вам предупреждений бывает! Быстрей давай на контроль!» Думаю, если бы диктор добавил «мамой клянусь», никто бы уже не удивился», — иронизирует петербуржец.



Досмотр снова серьезный: сумки и обувь пропускают через сканеры, водят анализаторами пыли, люди проходят рамки и обыскиваются, далее снова проверка паспортов. Процесс не быстрый, тем более что для женщин рамка всего одна. Но за ленточкой остаются четыре свободные рамки, операторы которых с любопытством созерцают столпотворение. Взбудораженные пассажиры пытаются прорваться туда, но их возвращают обратно.

«Спрашиваем у проходящего вразвалочку сотрудника аэропорта на ломаном английском: мол, вы что устроили, товарищи бедуины?! И как это, напомните, на английском будет дурацкое по написанию слово «очередь»?! С важным видом и с улыбкой отвечает: «Это ваша система, вы так хотели и долго об этом нас просили, проверяли и согласовывали!» — пересказывает диалог Павел.

Дальше проверка посадочных талонов и штамп, потом очередь на вход в зону посадки и снова проверка паспортов. «Уже в посадочной зоне ещё одно разделение на мужчин и женщин, досмотр ручной клади, ворожба металлодетектором», — описывает собеседник «Фонтанки» предполетные процедуры. После снова очередь и проверка паспортов перед посадкой в автобусы. «Мы получили четыре часа непрерывных очередей, семь проверок паспортов, ассортимент разнообразных взяток, полтора часа задержки рейса исключительно по вине служб аэропорта, отвратительное отношение, испорченное настроение. Никакими мерами безопасности этот хаос в огромном новом и пустом здании аэропорта не объяснить», — резюмирует петербуржец. О коронавирусной безопасности говорить тем более не приходится.



Аналогичные истории рассказывают и другие туристы на форумах путешественников. Операторы забирают их из отелей минимум за пять часов до вылета и советуют заранее принять успокоительное, потому что в аэропорту будет поздно, пишет на «Форуме Винского» жительница Светлогорска, отдыхавшая в Шарм-эль-Шейхе в октябре.

Путешественница из Москвы, возвращавшаяся рейсом «Аэрофлота» из Шарм-эль-Шейха 8 ноября, также рассказала о многоступенчатых проверках документов и досмотрах. Перед выходом к гейтам у пассажиров раскрывали и перетряхивали всю ручную кладь. «Рейсы в РФ, вылетающие перед нашими, по наблюдениям, также вылетали с опозданием. Закладывайте лучше четыре часа во избежание неприятных ситуаций. Бизнес-зал ужасен», — сообщает она.

«Зачем это делается? Чтобы не улетали туристы? Смысл этих очередей? Все равно все пройдут или задержат рейс!» — пишет пользователь hoda на портале ftour.otzyv.ru. «Очень мало «контрольно-пропускных пунктов», и на всех этапах были длиннющие очереди», — пишет там же ZhNat. Впрочем, по словам этого пользователя, у него прохождение всех процедур заняло всего полтора часа.



В Хургаде примерно такая же картина. «В аэропорт нас привезли почти за четыре часа до вылета, но внутрь здания пустили сразу. Регистрацию и два первых досмотра прошли часа за полтора. Чемоданы смотрели у всех. К некоторым относились с пристрастием. Например, моей дочке приспичило снять на телефон свои ноги в бахилах в очереди на досмотр. Это заметили, у нее отобрали телефон и паспорт. После просмотра запись на телефоне удалили. Потом очень тщательно пересмотрели все вещи в чемодане и только тогда вернули паспорт», — рассказывает Анна.

Другие путешественники, напротив, говорят о довольно формальном подходе к досмотру.

«У нас все сумки досконально осмотрели, а на мягкую сумку, перемотанную скотчем (из-за того, что молния сломалась) рукой показали, мол, не надо разматывать, проходите», — говорит путешественница из Апатитов Ирина на «Форуме Винского». Особо тщательно, по ее словам, обыскивают первых пассажиров. «Под напором очереди процесс ускоряется, детские сумки просят просто показать расстегнутыми. Показывайте сначала открытые сумки, а обмотку напоследок приберегите», — говорит она.



Проблемы с организацией предполетного досмотра признают и туроператоры. Чтобы избежать задержек рейсов, авиакомпании (в частности «Аэрофлот») с 25 октября при вылетах из Хургады и Шарм-эль-Шейха начали открывать стойки регистрации за четыре часа, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). В официальном издании «Вестник АТОР» египетские меры антитеррористической безопасности по степени жесткости сравнивают с израильскими, хотя и называют избыточными. Но многочисленные проверки пассажиров предусмотрены протоколами безопасности, на которых настаивала именно российская сторона, признают участники рынка. Туристам рекомендуют не злиться, а выполнить все команды работников авиабезопасности.

Египет обещает ускорить процедуры в аэропортах, но пока речь идет только о прилете в страну. Сотрудников, которые проверяют сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты, станет больше.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

