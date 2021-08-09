Россия возобновила полёты на египетские курорты

По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с курортами Египта (Хургадой и Шарм-эш-Шейхом), с Доминиканской Республикой, Молдавией, Бахрейном.



Как передаёт ТАСС, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх самолёты будут летать по пять раз в неделю. Квоты на полёты выбрала авиакомпания «Россия». Допуски на полёты из Москвы и других городов России регионов на египетские курорты есть у «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», S7, «Смартавиа», «Нордстара», Azur Air, Royal Flight, Nordwind. Они смогут ими воспользоваться, если будет увеличена частота рейсов. Кроме того, минувшим вечером компания EgyptAir объявила об открытии с 9 августа семи новых рейсов в неделю: четырех в Хургаду и трех в Шарм-эш-Шейх.

