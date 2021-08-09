Россия возобновила полёты на египетские курорты

По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с курортами Египта (Хургадой и Шарм-эш-Шейхом), с Доминиканской Республикой, Молдавией, Бахрейном.
Как передаёт ТАСС, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх самолёты будут летать по пять раз в неделю. Квоты на полёты выбрала авиакомпания «Россия». Допуски на полёты из Москвы и других городов России регионов на египетские курорты есть у «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», S7, «Смартавиа», «Нордстара», Azur Air, Royal Flight, Nordwind. Они смогут ими воспользоваться, если будет увеличена частота рейсов. Кроме того, минувшим вечером компания EgyptAir объявила об открытии с 9 августа семи новых рейсов в неделю: четырех в Хургаду и трех в Шарм-эш-Шейх.
По оценке Ассоциации туроператоров России, турпоток в Хургаду и Шарм-эш-Шейх составит порядка 30 тысяч человек в месяц. Сейчас недельная поездка на курорт, по данным АТОР, стоит порядка 40 тысяч рублей на человека, но если бы были чартерные рейсы, путёвки стоили бы на 15 тысяч дешевле, сообщает РИА Новости.