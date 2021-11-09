Россия сняла ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Из России сегодня возобновляются чартерные и регулярные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.



«Россия с 9 ноября снимает ограничения на чартерные и регулярные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх из российских аэропортов, откуда возобновлено международное сообщение», — цитирует заявление оперативного штаба по борьбе с COVID-19 «Интерфакс».



Россиянам рекомендуют пройти вакцинацию от коронавируса до полетов в другие страны.



В середине сентября оперативный штаб анонсировал рейсы в Египет. По оценке Ассоциации туроператоров России, турпоток в Хургаду и Шарм-эш-Шейх составит порядка 30 тысяч человек в месяц.

