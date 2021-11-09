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Россия сняла ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

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Из России сегодня возобновляются чартерные и регулярные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.

«Россия с 9 ноября снимает ограничения на чартерные и регулярные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх из российских аэропортов, откуда возобновлено международное сообщение», — цитирует заявление оперативного штаба по борьбе с COVID-19 «Интерфакс».

Россиянам рекомендуют пройти вакцинацию от коронавируса до полетов в другие страны.

В середине сентября оперативный штаб анонсировал рейсы в Египет. По оценке Ассоциации туроператоров России, турпоток в Хургаду и Шарм-эш-Шейх составит порядка 30 тысяч человек в месяц.

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Комментарии (5)

Жора__
а по взорванному самолету, видимо, все решили? Египет это признал террактом и выплатил компенсации за погибших?!!! Или, как всегда? ((( Мы сами себя не уважаем, но требуем это от других! (((
Static
Заболеваемость растёт. Нужны новые рекорды?
angel of death
алилуя! может и фины начнут Шенген выдавать по-нормальному, без ужесточения своих правил? =)
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