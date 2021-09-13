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Расширили географию. Оперштаб разрешил полёты в Испанию

Из России возобновляются полёты в Испанию, Ирак, Кению и Словакию

Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября. Данное решение оперштаба по борьбе с пандемией приводит 13 сентября Telegram-канал правительства РФ.

На следующей неделе также запустят рейсы в Турцию и Египет. Полёты будут осуществляться из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

До этого оперштаб снял запреты на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее рассказала, что Россия открывает авиасообщение с теми странами, которые «соответствуют заявленным критериям» по коронавирусу. Также, по её словам, российская сторона руководствуется в этом вопросе принципом взаимности.

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Комментарии (1)

Альтруист-2
Хм. Перелеты в Испанию есть, но границы для туристов закрыты туда. Кто летать-то будет? По бизнесу и так летали... с ВНЖ тоже проблем вроде не испытывали и ранее...
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