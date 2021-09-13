Расширили географию. Оперштаб разрешил полёты в Испанию

Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября. Данное решение оперштаба по борьбе с пандемией приводит 13 сентября Telegram-канал правительства РФ.



На следующей неделе также запустят рейсы в Турцию и Египет. Полёты будут осуществляться из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.



До этого оперштаб снял запреты на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею.



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее рассказала, что Россия открывает авиасообщение с теми странами, которые «соответствуют заявленным критериям» по коронавирусу. Также, по её словам, российская сторона руководствуется в этом вопросе принципом взаимности.

