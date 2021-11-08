FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Конструкцию кафе сдуло на автомобиль во Владивостоке. Пострадал водитель

Водитель автомобиля пострадал во Владивостоке от упавшей на машину конструкции кафе

0
Печать

В Приморском крае бушует штормовой ветер. Во Владивостоке из-за непогоды пострадал водитель — на его машину обрушило конструкцию кафе.

Как сообщает 8 ноября пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю, в районе дома 4а по улице Басаргина во Владивостоке из-за сильного ветра конструкция кафе упала на проезжую часть трассы Седанка — Патрокл. При падении она повредила столб электроосвещения и автомобиль Toyota Regius. В результате водитель «Тойоты» получил травму головы и был госпитализирован. Проезд по трассе оказался ограничен, инспекторы ГИБДД разворачивают транспорт на другие улицы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю
ПоделитьсяПоделиться

А в районе дома 129а на проспекте Красного Знамени ветром сорвало крышу с магазина, и она упала на машины и перекрыла проезжую часть. МВД сообщает об одном поврежденном авто — Toyota Sprinter Marino. По информации портала VL.RU, деревянной конструкцией накрыло три машины: Suzuki Escudo, Honda Fit и Toyota Carina. Этот случай обошелся без пострадавших.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 36–37 м/с.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний