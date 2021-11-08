Конструкцию кафе сдуло на автомобиль во Владивостоке. Пострадал водитель

В Приморском крае бушует штормовой ветер. Во Владивостоке из-за непогоды пострадал водитель — на его машину обрушило конструкцию кафе.
Как сообщает 8 ноября пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю, в районе дома 4а по улице Басаргина во Владивостоке из-за сильного ветра конструкция кафе упала на проезжую часть трассы Седанка — Патрокл. При падении она повредила столб электроосвещения и автомобиль Toyota Regius. В результате водитель «Тойоты» получил травму головы и был госпитализирован. Проезд по трассе оказался ограничен, инспекторы ГИБДД разворачивают транспорт на другие улицы.
А в районе дома 129а на проспекте Красного Знамени ветром сорвало крышу с магазина, и она упала на машины и перекрыла проезжую часть. МВД сообщает об одном поврежденном авто — Toyota Sprinter Marino. По информации портала VL.RU, деревянной конструкцией накрыло три машины: Suzuki Escudo, Honda Fit и Toyota Carina. Этот случай обошелся без пострадавших.
В регионе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 36–37 м/с.