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Водителя разорванного «Порше» со «Скандинавии» увезли в тяжелом состоянии

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Стали известны подробности серьезной аварии, произошедшей на федеральной трассе «Скандинавия» в Ленобласти утром 8 ноября. В ней разорвало пополам спорткар.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 11 часов утра понедельника на 162-м километре автодороги «Скандинавия» 48-летний мужчина на автомобиле «Порше» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору освещения. Судя по фото, в аварию попал кабриолет Porsche 911, а от удара машину буквально разорвало на две части.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (5)

veteran78
Обычное дело , разошлась по месту склейки.
266600547
Это ж Питер, поэтому опять расчлененка, не людей так машин ))
мухомор
это 47 километр, если от города.
это самое начало а/д Скандинавия, ещё Скандинавское шоссе.
расскажите, почему тяжёлого больного потащили в Токсово, а не в ближайшую или в профильную?
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