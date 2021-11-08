Водителя разорванного «Порше» со «Скандинавии» увезли в тяжелом состоянии

Стали известны подробности серьезной аварии, произошедшей на федеральной трассе «Скандинавия» в Ленобласти утром 8 ноября. В ней разорвало пополам спорткар.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 11 часов утра понедельника на 162-м километре автодороги «Скандинавия» 48-летний мужчина на автомобиле «Порше» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору освещения. Судя по фото, в аварию попал кабриолет Porsche 911, а от удара машину буквально разорвало на две части.
В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.