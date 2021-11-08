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Лизинговый «холодильник» укатил от предпринимателя в Петербурге субботним вечером

У предпринимателя в Петербурге угнали лизинговый рефрижератор

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Неизвестные угонщики в Петербурге оставили гендиректора коммерческой фирмы без рабочего рефрижератора. Машина прокатилась через полгорода и уехала по Пулковскому шоссе.

Как стало известно «Фонтанке», в 18:20 7 ноября в полицию Невского района обратился 37-летний житель Петербурга, генеральный директор одной из коммерческих фирм. Он сообщил, что между 17:30 и 22:00 6 ноября от дома 34, корпус 5, по Октябрьской набережной кто-то похитил его рефрижератор «ГАЗель Next» 2021 года выпуска стоимостью 2,2 миллиона рублей. Машина лизинговая, а пользовался ею водитель компании заявителя.

Вместе с машиной злоумышленникам достались документы. В баке «ГАЗели» было около 20 литров топлива. По данным автоматизированной системы мониторинга за движением транспорта, около десяти часов вечера 6 ноября автомобиль засветился на Пулковском шоссе по пути от Петербургского шоссе к Волхонскому.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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