В ноябрьские праздники ГИБДД будет массово ловить пьяных водителей и нарушителей ПДД

Как сообщает 3 ноября пресс-служба ГИБДД РФ, за 10 месяцев 2021 года в стране произошло 9942 ДТП с пьяными водителями. По сравнению с тем же периодом прошлого года таких случаев стало на 19,7% меньше. В «пьяных» авариях с января по октябрь погибли 2554 человека и пострадали 13 195 человек, 79 погибших и 882 раненых — дети. При этом количество жертв таких ДТП за год снизилось на 18,5% а пострадавших — на 19,8%.

Число «пьяных» ДТП в России в 2021 году снизилось почти на 20%. Меньше стало и погибших с пострадавшими в таких авариях. Госавтоинспекция предупреждает, что в ноябрьские праздники и в целом в период нерабочих дней будет проводить массовые рейды против нарушителей ПДД и любителей сесть за руль пьяными.

На период ноябрьских праздников и нерабочих дней Госавтоинспекция запланировала массовые проверки и спецоперации, направленные на предупреждение нарушений ПДД, в том числе пресечение управления транспортом водителями в состоянии опьянения. С начала года по всей стране было проведено около 40 тысяч рейдов, во время которых инспекторы выявили более 42 тысяч водителей с признаками опьянения.

«Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время. Напротив, сейчас, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции будет особенно строг. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД напоминают, что за «пьяную» езду предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования повлечет уже уголовное наказание. Права тем, кого их лишили по ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.26 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, возвращаются после проверки знания ПДД, уплаты штрафов и медицинского освидетельствования.