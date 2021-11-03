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Пьянка в Тайцах закончилась обманом и угоном. Нехорошего собутыльника нашли уже в Петербурге

Петербуржец увел «Солярис» у собутыльника в Ленобласти

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Житель Янино выпивал со знакомым петербуржцем в Гатчинском районе Ленобласти и среди ночи остался без машины. Испарившегося вместе с автомобилем собутыльника полиция нашла к обеду в центре Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», в шесть утра 2 ноября в полицию Гатчинского района обратился 21-летний житель Янино Всеволожского района Ленобласти. Он рассказал, что в половине первого часа ночи в усадьбе Демидова в Тайцах во время распития спиртных напитков его знакомый обманом похитил его Hyundai Solaris 2013 года выпуска. Ущерб молодой человек оценил в 400 тысяч рублей.

В 11:25 того же дня рядом с АЗС «Лукойл» в Петербурге по адресу: Херсонский проезд, 4, сотрудники УМВД Центрального района задержали подозреваемого — 22-летнего петербуржца. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

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