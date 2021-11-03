Пьянка в Тайцах закончилась обманом и угоном. Нехорошего собутыльника нашли уже в Петербурге

Житель Янино выпивал со знакомым петербуржцем в Гатчинском районе Ленобласти и среди ночи остался без машины. Испарившегося вместе с автомобилем собутыльника полиция нашла к обеду в центре Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке», в шесть утра 2 ноября в полицию Гатчинского района обратился 21-летний житель Янино Всеволожского района Ленобласти. Он рассказал, что в половине первого часа ночи в усадьбе Демидова в Тайцах во время распития спиртных напитков его знакомый обманом похитил его Hyundai Solaris 2013 года выпуска. Ущерб молодой человек оценил в 400 тысяч рублей.