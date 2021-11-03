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Угнанный на шиномонтаже Mercedes хозяин нашел сам на КАД. За рулем был работник СТО, находящийся в федеральном розыске

На КАД за угон задержали 20-летнего шиномонтажника в федеральном розыске

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У жителя Мурино похитили автомобиль, оставленный на шиномонтаже. Нашлась машина на КАД Петербурга. Там же задержали подозреваемого. Несмотря на юный возраст, тот успел заработать не одну судимость и оказался в федеральном розыске.

Как сообщает 3 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 2 ноября в полицию Всеволожского района обратился 28-летний житель Мурино. Его Mercedes-Benz CLS 280 2008 года выпуска пропал с территории шиномонтажной станции в Мурино между 12:30 и 15:27 того же дня.

Чуть позже мужчина сообщил полицейским, что нашел свой автомобиль на 27-м километре внутреннего кольца КАД. Прибывшие на место правоохранители обнаружили за рулем «Мерседеса» 20-летнего жителя Кировского района Ленобласти, работающего на СТО шиномонтажником. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за неправомерное завладение автомобилем, а в настоящее время объявлен в федеральный розыск полицией Новгородской области за кражу.

Молодого человека задержали и поместили в изолятор. По факту угона «Мерседеса» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

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Комментарии (4)

angel of death
опять это Мурино... одни проблемы какие-то...
vic_5e4cd1938d1a8
Снова хозяин авто "кинул ключи" персоналу и удалился по своим очень важным делам.
Static
Сброд со всей страны к нам едет.
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