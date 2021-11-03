Угнанный на шиномонтаже Mercedes хозяин нашел сам на КАД. За рулем был работник СТО, находящийся в федеральном розыске

У жителя Мурино похитили автомобиль, оставленный на шиномонтаже. Нашлась машина на КАД Петербурга. Там же задержали подозреваемого. Несмотря на юный возраст, тот успел заработать не одну судимость и оказался в федеральном розыске.
Как сообщает 3 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 2 ноября в полицию Всеволожского района обратился 28-летний житель Мурино. Его Mercedes-Benz CLS 280 2008 года выпуска пропал с территории шиномонтажной станции в Мурино между 12:30 и 15:27 того же дня.
Чуть позже мужчина сообщил полицейским, что нашел свой автомобиль на 27-м километре внутреннего кольца КАД. Прибывшие на место правоохранители обнаружили за рулем «Мерседеса» 20-летнего жителя Кировского района Ленобласти, работающего на СТО шиномонтажником. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за неправомерное завладение автомобилем, а в настоящее время объявлен в федеральный розыск полицией Новгородской области за кражу.
Молодого человека задержали и поместили в изолятор. По факту угона «Мерседеса» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).