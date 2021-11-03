То вакцины нет, то мигранты закончились. Клиники Петербурга хотят прививать иностранцев, но могут не все

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Даже когда «Спутник Лайт» официально заканчивался в Петербурге, его запасы оставались у клиник, ориентированных на иностранцев. Прививочная кампания для них стартовала в Петербурге в середине августа. Эксклюзивные права на ее организацию и координацию Смольный передал Агентству медицинского туризма — структуре, подчиненной комитету по туризму. Оно тогда сообщало, что уже более 1 000 компаний обратились в агентство с запросом на вакцинацию более 60 тысяч иностранных рабочих. А всего в Петербурге насчитывают сегодня около 400 тысяч иностранных граждан, из них 300 работают в петербургских компаниях по найму.



Однако, по данным Городского центра профилактики, на 2 ноября в Петербурге впервые «Спутником Лайт» вакцинировано всего 16 728 иностранцев, повторно — 309. Куда делись остальные работодатели, желающие привить своих сотрудников, непонятно.



Продажная вакцина — только для иностранцев

Однокомпонентный «Спутник Лайт» для иностранцев, в том числе для трудовых мигрантов, остался единственной вакциной, которой они могут привиться. Новый регламент Минздрава, по которому она предназначена только для ревакцинации или для переболевших, на них не распространяется. Но вот беда: у одних клиник, которые вакцинируют иностранцев, тысячи доз лежат невостребованными в холодильниках, а у других он закончился. Те 100 тысяч доз, что прибыли в Петербург 1 ноября, расходовать на неграждан России нельзя.

«Спутник Лайт» для вакцинации россиян отличается от «Спутника Лайт», предназначенного для вакцинации иностранцев, пусть и не по составу. Последний закупается клиниками на «Фармбазе» по 430 рублей за дозу; первый — приобретается за счет федеральных средств, завозится в город централизованно и распределяется по клиникам бесплатно — продавать его строго запрещено. Сначала вакцины для иностранцев закупила «Фармбаза» и продала клиникам. Второй раз там решили изменить схему: попросили подготовить заявки на конкретное количество вакцин и перечислить аванс. По словам собеседников «Фонтанки», заявок было мало, и «Фармбаза» отказалась делать новые закупки.



Как сообщали в комитете по здравоохранению, вакцинация проводится препаратом «Спутник Лайт» на коммерческой основе в 39 прививочных пунктах Петербурга. Разброс по цене прививки с осмотром врача в них — от 1 100 рублей (СЗГМУ им. Мечникова , больница им. Боткина ) до 5 тысяч в «Евромеде». Агентство медицинского туризма заключило договоры с 20 частными клиниками из этого списка. И что удивляет: у некоторых частников, с которыми договоры заключены, запасы вакцины не востребованы. А часть клиник, работающих напрямую с предприятиями, не знают, где взять драгоценный «Лайт» — у них он заканчивается или уже закончился.

Договор дороже денег

Схема работы частной клиники и Агентства медицинского туризма выглядит так: работодатель готовит списки желающих вакцинироваться, обращается с заявкой в агентство, оплачивает предпрививочный осмотр врача плюс инъекцию — 2 350 рублей за одного человека из своего списка. Агентство в свою очередь перечисляет клинике, с которой предварительно заключен договор, сумму, указанную в договоре (клиники говорят, что в среднем это 1 700 рублей — у кого-то 1 600 , у кого-то 1 800 , типовой договор есть в распоряжении «Фонтанки»).



«Со второй половины августа вакцинация шла, хоть и со скрипом. В октябре желающие привиться закончились. А мы закупили тысячи ампул «Спутника Лайт» в надежде, что агентство пришлет работодателей со своими работниками. А оно не шлет», — жалуются в клиниках. И боятся, что трудовых мигрантов не будет в ближайшее время, а у вакцины, закупленной в августе, срок годности истечет уже в январе — через пару месяцев.



Вакцинация в некоторых частных клиниках, которые не заключают договоры с агентством, идет неплохо. Так, например, в «Лахта Клинике» «Фонтанке» рассказали, что работают с юридическими лицами — работодателями напрямую, стоимость для одного сотрудника обходится им в 3,5 тысячи рублей. А если работодатель хочет, чтобы сотрудникам делали прививки на рабочем месте, то заказывает выездную бригаду на предприятие, стоимость выезда оценивается в 5 тысяч рублей в пределах КАД.

В «Экобезопасности» — частной медицинской организации, традиционно работающей с предприятиями, стоимость вакцинации одного сотрудника — от 1 900 до 3 000 рублей. Чем меньше сотрудников собирается вакцинировать предприятие, тем дороже обходится ему один укол.



В Едином центре вакцинации на Красных Текстильщиков (он работает по договору с агентством) стоимость для компаний и для физлиц одна и та же — 2 350 . Но самостоятельно работники отправляются на вакцинацию, только если работодатель компенсирует им затраты. Так чаще всего поступают на предприятиях, где иностранцев немного.

«Чтобы всё было четко, понятно и отлажено»



Жалуются, впрочем, и те, у кого есть запас вакцин, и те, у кого его нет. «Такое ощущение, что в городе никто не понимает, сколько вакцин надо для иностранцев и что происходит с той, что уже закупили частные клиники, — говорит врач одной из частных клиник. — А она, бывает, пропадает, если мы ее размораживаем, а на назначенное время работники какого-то предприятия по заявке Агентства по медицинскому туризму не приходят. За то, что кто-то не дошел до прививочного пункта, никто не отвечает, по договору у нас прямые контакты с работодателями запрещены».

Агентство медицинского туризма получает разницу между суммой, выставляемой в качестве оплаты за вакцинацию работодателю, с которым заключен официальный договор ( 2 350 рублей), и суммой, которую перечисляет клинике за привитого ( 1 700 рублей). «Фонтанка» попросила Наталью Юдину, директора агентства, объяснить, как расходуется этот заработок. «Вакцинация проводится иностранцам на возмездной основе, поскольку это плановая медицинская помощь, — сообщила она. — Мы — городская структура, которая обеспечивает этот процесс. Организовали работу контакт-центра, он работал до сентября включительно круглосуточно, теперь работает до 21:00. Все работодатели получают с его помощью необходимую им полную информацию. Плюс выделена отдельная инфраструктура на обеспечение этого процесса. Чтобы всё было четко, понятно и отлажено, чтобы на основании заключенного договора происходила вакцинация иностранных граждан. Мы контролируем организацию выездов и все необходимые процессы внутри города. Мы четко понимаем, где, в какой клинике сколько вакцины… На финансирование инфраструктурного обеспечения идет часть суммы, которую выплачивает работодатель».



По словам руководства агентства, оно дает «лучшую стоимость, которая есть в городе». «Человек должен понимать, что если он пойдет вакцинироваться самостоятельно, то заплатит 3,5–5 тысячи рублей. А через работодателя — 2 350 , — говорит Наталья Юдина. — Получит полную информацию, контроль качества оказанной услуги и подтверждающие ее выполнение документы и всё остальное. Неравномерность есть — мы работаем со всеми пунктами вакцинации, и если в каком-то из них вакцина закончилась, мы переориентируем на другой пункт. В городе сейчас достаточное количество вакцины «Спутник Лайт» для иностранных граждан, дефицита нет».



О том, какой необычный путь проделала вакцина «Спутник Лайт» для российских граждан, читайте в материале «Фонтанки».



Инна Егорова, «Фонтанка.ру»

