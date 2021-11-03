То вакцины нет, то мигранты закончились. Клиники Петербурга хотят прививать иностранцев, но могут не все

Даже когда «Спутник Лайт» официально заканчивался в Петербурге, его запасы оставались у клиник, ориентированных на иностранцев. Прививочная кампания для них стартовала в Петербурге в середине августа. Эксклюзивные права на ее организацию и координацию Смольный передал Агентству медицинского туризма — структуре, подчиненной комитету по туризму. Оно тогда сообщало, что уже более
Однако, по данным Городского центра профилактики, на 2 ноября в Петербурге впервые «Спутником Лайт» вакцинировано всего
Продажная вакцина — только для иностранцев
Однокомпонентный «Спутник Лайт» для иностранцев, в том числе для трудовых мигрантов, остался единственной вакциной, которой они могут привиться. Новый регламент Минздрава, по которому она предназначена только для ревакцинации или для переболевших, на них не распространяется. Но вот беда: у одних клиник, которые вакцинируют иностранцев, тысячи доз лежат невостребованными в холодильниках, а у других он закончился. Те 100 тысяч доз, что прибыли в Петербург 1 ноября, расходовать на неграждан России нельзя.
«Спутник Лайт» для вакцинации россиян отличается от «Спутника Лайт», предназначенного для вакцинации иностранцев, пусть и не по составу. Последний закупается клиниками на «Фармбазе» по 430 рублей за дозу; первый — приобретается за счет федеральных средств, завозится в город централизованно и распределяется по клиникам бесплатно — продавать его строго запрещено. Сначала вакцины для иностранцев закупила «Фармбаза» и продала клиникам. Второй раз там решили изменить схему: попросили подготовить заявки на конкретное количество вакцин и перечислить аванс. По словам собеседников «Фонтанки», заявок было мало, и «Фармбаза» отказалась делать новые закупки.
Как сообщали в комитете по здравоохранению, вакцинация проводится препаратом «Спутник Лайт» на коммерческой основе в 39 прививочных пунктах Петербурга. Разброс по цене прививки с осмотром врача в них — от
Договор дороже денег
Схема работы частной клиники и Агентства медицинского туризма выглядит так: работодатель готовит списки желающих вакцинироваться, обращается с заявкой в агентство, оплачивает предпрививочный осмотр врача плюс инъекцию —
«Со второй половины августа вакцинация шла, хоть и со скрипом. В октябре желающие привиться закончились. А мы закупили тысячи ампул «Спутника Лайт» в надежде, что агентство пришлет работодателей со своими работниками. А оно не шлет», — жалуются в клиниках. И боятся, что трудовых мигрантов не будет в ближайшее время, а у вакцины, закупленной в августе, срок годности истечет уже в январе — через пару месяцев.
Вакцинация в некоторых частных клиниках, которые не заключают договоры с агентством, идет неплохо. Так, например, в «Лахта Клинике» «Фонтанке» рассказали, что работают с юридическими лицами — работодателями напрямую, стоимость для одного сотрудника обходится им в 3,5 тысячи рублей. А если работодатель хочет, чтобы сотрудникам делали прививки на рабочем месте, то заказывает выездную бригаду на предприятие, стоимость выезда оценивается в 5 тысяч рублей в пределах КАД.
В «Экобезопасности» — частной медицинской организации, традиционно работающей с предприятиями, стоимость вакцинации одного сотрудника — от
В Едином центре вакцинации на Красных Текстильщиков (он работает по договору с агентством) стоимость для компаний и для физлиц одна и та же —
«Чтобы всё было четко, понятно и отлажено»
Жалуются, впрочем, и те, у кого есть запас вакцин, и те, у кого его нет. «Такое ощущение, что в городе никто не понимает, сколько вакцин надо для иностранцев и что происходит с той, что уже закупили частные клиники, — говорит врач одной из частных клиник. — А она, бывает, пропадает, если мы ее размораживаем, а на назначенное время работники какого-то предприятия по заявке Агентства по медицинскому туризму не приходят. За то, что кто-то не дошел до прививочного пункта, никто не отвечает, по договору у нас прямые контакты с работодателями запрещены».
Агентство медицинского туризма получает разницу между суммой, выставляемой в качестве оплаты за вакцинацию работодателю, с которым заключен официальный договор (
По словам руководства агентства, оно дает «лучшую стоимость, которая есть в городе». «Человек должен понимать, что если он пойдет вакцинироваться самостоятельно, то заплатит 3,5–5 тысячи рублей. А через работодателя —
О том, какой необычный путь проделала вакцина «Спутник Лайт» для российских граждан, читайте в материале «Фонтанки».
Инна Егорова, «Фонтанка.ру»