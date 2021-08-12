В Петербурге вакцинировали первых мигрантов. Только в Едином медицинском центре готовы прививать 250 человек в день

В первый день людей в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика было немного — еще не все знают о начавшейся прививочной кампании для мигрантов, но запись на следующие дни уже идет. В центре планируют прививать ежедневно по 250 человек — как по заявкам от работодателей, так и по свободной записи через специально организованный колл-центр. Перед прививкой все проходят осмотр терапевта. В первую очередь, на вакцинацию записывают работников строительных компаний, общепита, торговли и ЖКХ — наиболее «контактных» профессий.

Среди тех, кто сегодня пришел прививаться — люди, работающие в Петербурге по 10–12 лет, но не имеющие российского гражданства.Как рассказал Аруф Малиев, уроженец Узбекистана, работающий поваром, главное для него — не заболеть снова и не заразить других. Пекарь Луиза Ражабова, также приехавшая в Петербург из Узбекистана, сказала, что работодатели, узнав о такой возможности, отправляют всех прививаться. Она искала, где можно вакцинироваться и удачно оказалась сегодня в Едином медицинском центре.



Как рассказала заместитель главного врача ЕМЦ Людмила Кучерова, пункт вакцинации был организован в тесном сотрудничестве с Агентством медицинского туризма. Вакцинироваться смогут не только трудовые мигранты, работающие по патенту, но и все остальные категории иностранных граждан — с видом на жительство, с разрешением на временное проживание, а также граждане стран Евразийского союза. Возможна также организация выездной вакцинации по заявкам от работодателей — в этом случае число тех, кто готов сделать прививку должно быть не меньше 35 человек.

