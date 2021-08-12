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В Петербурге вакцинировали первых мигрантов. Только в Едином медицинском центре готовы прививать 250 человек в день

Иностранных работников начали прививать в Петербурге

Первые прививки «Спутником Лайт» для мигрантов, живущих в Петербурге, сделали сегодня в Едином медицинском центре (входит в холдинг «Бронка Групп»). «Фонтанка» посмотрела, как это было.

Фото: «Фонтанка.ру»
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В первый день людей в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика было немного — еще не все знают о начавшейся прививочной кампании для мигрантов, но запись на следующие дни уже идет. В центре планируют прививать ежедневно по 250 человек — как по заявкам от работодателей, так и по свободной записи через специально организованный колл-центр. Перед прививкой все проходят осмотр терапевта. В первую очередь, на вакцинацию записывают работников строительных компаний, общепита, торговли и ЖКХ — наиболее «контактных» профессий.

Среди тех, кто сегодня пришел прививаться — люди, работающие в Петербурге по 10–12 лет, но не имеющие российского гражданства.Как рассказал Аруф Малиев, уроженец Узбекистана, работающий поваром, главное для него — не заболеть снова и не заразить других. Пекарь Луиза Ражабова, также приехавшая в Петербург из Узбекистана, сказала, что работодатели, узнав о такой возможности, отправляют всех прививаться. Она искала, где можно вакцинироваться и удачно оказалась сегодня в Едином медицинском центре.

Как рассказала заместитель главного врача ЕМЦ Людмила Кучерова, пункт вакцинации был организован в тесном сотрудничестве с Агентством медицинского туризма. Вакцинироваться смогут не только трудовые мигранты, работающие по патенту, но и все остальные категории иностранных граждан — с видом на жительство, с разрешением на временное проживание, а также граждане стран Евразийского союза. Возможна также организация выездной вакцинации по заявкам от работодателей — в этом случае число тех, кто готов сделать прививку должно быть не меньше 35 человек.

Как сообщили в Агентстве медицинского туризма, сегодня на вакцинацию были направлены первые 300 человек, всего же в Петербурге проживает около 400 тысяч иностранных граждан. Они проинформированы о возможности вакцинироваться. Привиться трудовые мигранты могут либо за свой счет, либо за счет работодателя. Уже более 1 000 компаний-работодателей обратились в агентство с запросом на вакцинацию более 60 тысяч иностранных рабочих.

Как писала «Фонтанка», вакциной «Спутник Лайт» могут воспользоваться как высококвалифицированные экспаты, так и трудовые мигранты из соседних республик.Для иностранцев вакцина будет платной — для работодателей, заключивших договор с агентством, стоимость составит 2 350 рублей. Для иностранцев, которые захотят сделать укол в частном порядке, цена может варьироваться от 2 900 до 3 500 рублей.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

266198937
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна...............

Буду благодарна за любую помощь. Hомер карты 5521 4001 6306 7-946
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