FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
71.09р82.17р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

У фирмы, занимающейся грузовым транспортом, в Петербурге увели раритетные «Жигули»

0
Печать

Полиция Петербурга раскрыла угон раритетных «Жигулей» в Невском районе. Молодые подозреваемые попались под утро прямо в машине.

Как стало известно «Фонтанке» 2 ноября, в 10:58 31 октября в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2106 1991 года выпуска. Машина стоимостью 25 тысяч рублей пропала между десятью часами вечера 30 октября и десятью утра 31-го от дома 10, корпус 1, по проспекту Солидарности. Принадлежит она коммерческой фирме, работающей в сфере грузового транспорта.

В 4:50 1 ноября пропавший автомобиль обнаружил в ходе патрулирования у дома 28, корпус 1, по улице Подвойского наряд патрульно-постовой службы полиции. В машине находились двое неработающих петербуржцев: 27-летний мужчина за рулем и 21-летний парень на пассажирском месте. Старший ранее проходил по уголовным делам о наркотиках и краже.

Задержанных доставили в отдел полиции и составили на них административные протоколы за употребление наркотиков (по статье 6.9 КоАП РФ). Позже их поместили в изолятор. Автомобиль после осмотра отправили на стоянку полиции. По факту угона возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний