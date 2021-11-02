У фирмы, занимающейся грузовым транспортом, в Петербурге увели раритетные «Жигули»

Полиция Петербурга раскрыла угон раритетных «Жигулей» в Невском районе. Молодые подозреваемые попались под утро прямо в машине.



Как стало известно «Фонтанке» 2 ноября, в 10:58 31 октября в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2106 1991 года выпуска. Машина стоимостью 25 тысяч рублей пропала между десятью часами вечера 30 октября и десятью утра 31-го от дома 10, корпус 1, по проспекту Солидарности. Принадлежит она коммерческой фирме, работающей в сфере грузового транспорта.

В 4:50 1 ноября пропавший автомобиль обнаружил в ходе патрулирования у дома 28, корпус 1, по улице Подвойского наряд патрульно-постовой службы полиции. В машине находились двое неработающих петербуржцев: 27-летний мужчина за рулем и 21-летний парень на пассажирском месте. Старший ранее проходил по уголовным делам о наркотиках и краже.