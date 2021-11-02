Гость из Карелии не смог угнать грузовик в Петербурге, хотя ключи торчали в замке зажигания

Полицейские в Красногвардейском районе Петербурга задержали за попытку угона грузовика жителя Карелии. Мужчина попался прямо на месте угона: хоть ключи от машины и были в замке, уехать он не успел.



Как сообщает 2 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 31 октября около 21:30 в полицию поступила информация о попытке угона автомобиля от дома 65, корпус 1, по Заневскому проспекту. Прибывший на место наряд ДПС обнаружил грузовик Hyundai Porter, принадлежащий 45-летней петербурженке, с признаками угона, а в кабине — 30-летнего мужчину. Тот разбил стекло водительской двери, завел автомобиль при помощи находившихся в замке зажигания ключей и уже начал движение, но был задержан.