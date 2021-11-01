Молодую петербурженку задержали за угон каршерингового «Мерседеса»

Ранним утром воскресенья в Петербурге угнали каршеринг. Подозреваемую нашли через несколько часов, ею оказалась молодая девушка.



Как стало известно «Фонтанке», 31 октября в полицию обратился 27-летний техник каршеринговой фирмы и попросил привлечь к ответственности неизвестного злоумышленника, который похитил принадлежащий компании Mercedes стоимостью 2,5 миллиона рублей. Автомобиль был угнан около 5:14 того же дня от дома 12 по Садовой улице.

Нашли «Мерседес» на Ушаковской набережной, во дворе дома 3/2. В 11 утра у дома 15 по улице Генерала Хрулева, работая по заявке, полицейские задержали по подозрению в угоне 24-летнюю петербурженку. Ранее девушка к уголовной ответственности не привлекалась.