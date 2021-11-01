Полиция задержала подозреваемого в угоне двух «Бентли», двух «Тойот» и КАМАЗа, которые проходили по уголовному делу

Петербургские полицейские оставили автомобили-вещдоки на спецстоянке в Ломоносовском районе Ленобласти, а через несколько месяцев машины пропали. Один из подозреваемых попался. Он два месяца хаживал на стоянку по наводке.



Как стало известно «Фонтанке», полицейские Кировского района Петербурга в рамках возбужденного в мае 2021 года уголовного дела о мошенничестве поместили на специализированную стоянку временного хранения, расположенную на 8-м километре Гостилицкого шоссе, автомобили, являющиеся вещественными доказательствами. 20 августа выяснилось, что вещдоки были похищены. Неизвестным злоумышленникам достались два Bentley, Toyota Highlander, Toyota Camry и КАМАЗ.