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Полиция задержала подозреваемого в угоне двух «Бентли», двух «Тойот» и КАМАЗа, которые проходили по уголовному делу

Петербургская полиция задержала подозреваемого в угоне автомобилей-вещдоков

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Петербургские полицейские оставили автомобили-вещдоки на спецстоянке в Ломоносовском районе Ленобласти, а через несколько месяцев машины пропали. Один из подозреваемых попался. Он два месяца хаживал на стоянку по наводке.

Как стало известно «Фонтанке», полицейские Кировского района Петербурга в рамках возбужденного в мае 2021 года уголовного дела о мошенничестве поместили на специализированную стоянку временного хранения, расположенную на 8-м километре Гостилицкого шоссе, автомобили, являющиеся вещественными доказательствами. 20 августа выяснилось, что вещдоки были похищены. Неизвестным злоумышленникам достались два Bentley, Toyota Highlander, Toyota Camry и КАМАЗ.

По факту угона было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). А 29 октября полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний неработающий житель Петербурга, зарегистрированный в Дагестане. Его изобличили в том, что по указанию неизвестных с 1 июля по 27 августа он неоднократно приезжал на стоянку на Гостилицком, откуда угонял указанные машины.

Подозреваемый заключен под стражу. Полиция разыскивает других соучастников и похищенное имущество.

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Комментарии (1)

syshsun
А стоянка совсем,совсем не охраняется.
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