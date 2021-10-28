Цукерберг: Facebook поменяет название на Meta

Компания Facebook меняет свое название на Meta. Об этом стало известно на онлайн-конференции, посвященной дополненной и виртуальной реальности.



«Теперь мы называемся Meta», — заявил основатель фирмы Марк Цукерберг 28 октября.

Ребрендинг отражает растущие амбиции компании, связанные с созданием «метавселенной» — такой термин Facebook использует для описания своего видения работы и игры в виртуальном мире.

«Сегодня нас рассматривают как компанию, занимающуюся социальными сетями, однако мы являемся еще и компанией, которая создает технологии для связи людей, и «метавселенная» — наш следующий рубеж», — сказал Цукерберг.