Пешеходный маршрут. Как набережные становятся точкой притяжения горожан

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







О том, какой должна быть городская среда и каких форм благоустройства не хватает сейчас, чтобы в ней было комфортно находиться, говорили эксперты на круглом столе «Фонтанки». Отправной точкой обсуждения стал студенческий конкурс проектов новой набережной в Приморском районе.

Рукотворный комфорт

Санкт-Петербург — активный участник проекта «Комфортная городская среда», рассказала заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова.

— Мы не получаем федеральные субсидии в рамках этого проекта и можем рассчитывать только на средства, заложенные в городском бюджете, — отметила она.



При этом на сегодняшний день, по критериям Минстроя, Петербург занимает второе место в стране по качеству городской среды после Москвы. Оценивается не только благоустройство, но и в комплексе — транспорт, инженерное обеспечение, ремонт фасадов и т.п.

В рамках программы появляются новые объекты: недавно в Василеостровском районе открылись кинологическая площадка, Новосмоленская набережная, сквер «Осенний марафон». Среди больших парков можно отметить Фермский сад в Пушкине, парк «Зима-Лето» в Металлострое, Заневский парк, который откроется в этом году в Красногвардейском районе.

Как рассказала Лариса Канунникова, в создании комфортной городской среды активно участвует и бизнес. Наиболее яркий пример, пожалуй, «Новая Голландия» — но и в строительстве современных кварталов место таким пространствам есть. Например, на территории промышленной зоны Охта-Оккервиль уже открыто два участка набережной Охты, скоро завершится первый этап у Оккервиля. В рамках соучаствующего проектирования к финансированию этого проекта подключилась частная компания.

Еще одно важное направление — создание площадок для маломобильных групп населения. Например, недавно была открыта вторая часть Бестужевского сада, созданного архитекторами вместе с врачами-методистами Федерального центра реабилитации инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы. Там нет типового оборудования — все создано специально для этой площадки.

Заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Ольга Семенова, директор проектов девелоперской группы PLG Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Архитектурный критик, член Совета по сохранению культурного наследия Петербурга Мария Элькина Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Генеральный директор Фонда молодежных инициатив Сергей Салкуцан Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Архитектурный критик, главный редактор и издатель журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Всего в Петербурге, по словам Ларисы Канунниковой, на 2021 год запланировано открытие 243 объектов в рамках программы «Комфортная городская среда».

Архитектурный критик, главный редактор и издатель журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов уверен, что город должен развиваться.

— Одна из характерных проблем Петербурга — с озеленением — возникла еще в XIX веке, — рассказывает он. — Если в XVIII веке он был очень зеленым, то в силу бурного капиталистического роста в XIX веке шла активная застройка. Она преобразовала город — создала, в том числе, дворы-колодцы. А от озеленения предыдущего столетия остались лишь элементы в виде Летнего сада, небольших скверов перед усадьбами.



Сегодня, по его словам, решать эту проблему еще сложнее, т.к. в городе много автомобилей, а им нужно место для парковки и для проезда. И тут как раз должна помочь платная парковка, которая позволит ограничить объемы автотранспорта в центре.

— Качество городской среды — понятие комплексное: в него входит и благоустройство, и архитектура зданий, и то, насколько насыщена эта среда необходимыми функциями, — считает Ольга Семенова, директор проектов девелоперской группы PLG. — Например, в советских кварталах часто ощущается недостаток качественного ретейла. Можно долго гулять, а зайти — некуда. Поэтому люди и приезжают в центр города, на Невский, где есть все — и красивые улицы, и парки-сады рядом, и рестораны с магазинами. Поэтому должен быть микс функциональности и красоты.

Генеральный директор Фонда молодежных инициатив Сергей Салкуцан обозначил два важных тренда в формировании городской среды. Во-первых, создание новой культурной географии, новых маршрутов, которые были бы интересны для жителей, уже привыкших к парадному великолепию Петербурга. Второй тренд — соучаствующее проектирование, когда в создании среды участвуют и горожане, и бизнес.



Архитектурный критик, член Совета по сохранению культурного наследия Петербурга Мария Элькина отметила, что невозможно оценить качество городской среды в целом: Петербург большой, разный — и качество городской среды в отдельных частях тоже разное.

— В центре его можно оценить как очень хорошее. Несмотря на меньший объем вкладываемых средств, он более комфортен для прогулок, чем та же Москва, где в последнее время было много что сделано, — комментирует Мария Элькина. — Но и центр, очевидно, нуждается в улучшениях, и они должны быть более комплексными.

Например, платная парковка способствует разгрузке центра от автомобилей. Но к этому необходимо также продумать озеленение, хотя среда тут очень плотная и найти место достаточно сложно. В центре много мест, куда можно зайти посидеть, но при этом не хватает скамеек. Аналогичные проблемы с автомобилями и озеленением есть не только в центре — в том же Купчино часть бульваров превратились в проспекты, свободные пространства — в парковки. Плюс на периферии меньше мест, куда можно пойти, — сейчас эта проблема частично решается за счет городской программы. «Мне приятно видеть, что программа формирования комфортной городской среды у нас складывается из уникальных проектов, а не репродуцирования стандартных решений», — дополнила Мария Элькина. Отдельно стоит отметить районы новостроек: в большинстве из них до сих пор преобладают жилые дома, и пойти в пешеходной доступности просто некуда. «Нужно плавно менять структуру этих районов, связывать их между собой и планировать застройку так, чтобы они стали частью города, а не островами, из которых невозможно выбраться», — отметила она.



Также она подчеркнула, что невозможно рассматривать благоустройство само по себе — это как добавить сахара в невкусный напиток. Например, в Казани, которая получает многочисленные премии за свои общественные пространства, есть большая проблема с состоянием зданий, считает Мария Элькина, поэтому и нужен комплексный подход.

Чего-то не хватает

В благоустройстве города требуется больше элементов, которые помогают человеку чувствовать себя комфортно в пространстве, уверены эксперты.

— Можно повышать уровень дизайна в городе: таких элементов, как арт-объекты или паблик-арт, должно быть больше, это тоже формирует городскую среду, — прокомментировал Владимир Фролов.

Он отметил также, что город состоит из разных типов пространства: есть советский Петербург, постсоветский, исторический. И не все районы были благоустроены раньше. Например, город недостаточно уделяет внимания развитию берегов Невы в сторону Ладожского озера — они гораздо менее осмыслены с градостроительной точки зрения, например, по сравнению с Морским фасадом. «Так как среда там местами более девственна, то идеи освоения могут быть более экспериментальными, с сохранением основ петербургской школы, петербургского стиля», — дополнил Фролов.



По мнению Марии Элькиной, городу в благоустройстве, в первую очередь, не хватает связности.

— Надо, чтобы велодорожки в спальных районах соединялись между собой в сплошные маршруты, а не заканчивались внезапно, — пояснила она. — Также нужна система общественных пространств разного размера. Районы должны резервировать территорию под большие парки на окраинах — город растет, и зеленые зоны надо оберегать. Нужны районные пространства, такие как набережная Карповки. Это не «Новая Голландия», куда стекается вся светская публика в выходные, а именно место для повседневного времяпрепровождения. Было бы здорово, чтобы появились пространства еще меньшего масштаба — особенно в центре, где не так много места. Небольшой уголок: 5 деревьев, скамейка, стол, но чтобы они встречались достаточно часто. Надо, чтобы появилось понимание: нам нужны не только гигантские точки притяжения. Пример Карповки показал, что это очень востребовано, и надо двигаться дальше.

— У нас не хватает психологического комфорта при движении пешком по городу, — дополнила Лариса Канунникова. — Эта программа разрабатывается, мы создаем маршруты не только вдоль Смоленки, Карповки, но и на береговых линиях. Хотя город находится у воды, мы не видим на берегу комфортной городской среды в той форме, в которой в которой бы нам хотелось — разноплановой, разномасштабной и в разной стилистике. Выход города к воде — это тренд, который должен развиваться. Мы видим успех набережной на Южной дороге на Крестовском острове. И мы продолжаем эту линию от 3-го Елагина моста до Парка 300-летия, включая и участок набережной напротив запланированной гостиницы.

Дизайн для молодых

Возможность поучаствовать в создании новой городской среды появилась и у будущих архитекторов, студентов и выпускников творческих вузов Петербурга — в рамках конкурса St.Petersburg Young Design.

— Наш Фонд молодежных инициатив создан недавно, и мы поддерживаем различные экспериментальные проекты в городе, которые могут выявить новых лидеров в том или ином направлении, — рассказал Сергей Салкуцан. — Сначала был конкурс только для студентов Академии им. Штиглица. В этом же году мы с Академией охватили около 1000 студентов из 16 творческих вузов города. Конкурс показывает дизайн в разных областях его применения. Важно то, что соревнование идет не в отрыве от индустрии: партнеры очень сильно вовлечены в него, они не только ставят задачу, но и работают со студентами, помогая довести его до логического конца.

В сфере дизайна городской среды конкурс проводится по двум номинациям: благоустройству дворов новой сцены Александринского театра и набережной Финского залива в Приморском районе напротив будущей гостиницы компании PLG.

— Мы планировали реализовать проект недалеко от Яхтенного моста. Когда узнали, что город собирается соединить его с 3-м Елагиным мостом пешеходной набережной, то захотели принять участие в этом проекте, так как не хотим закрывать набережную у гостиницы от горожан и туристов, — объяснила Ольга Семенова. — И мы решили дать студентам возможность пофантазировать на эту тему, для чего и учредили номинацию. Мы целенаправленно выдали студентам «взрослое» техническое задание, именно такое, какое выдаем своим подрядчикам. Иначе, на наш взгляд, невозможно узнать, как работает рынок, что и в какой форме требуют заказчики, каковы их ожидания, какие этапы проходит проект. Каждый участник получил от нас обратную связь — это важный этап в процессе обучения и становления студентов как специалистов.

Она рассказала, что в формировании технического задания принимала участие компания «Нескучный сад», которая занимается разработкой проекта городской набережной в целом, и она же помогала в оценке работ и выборе финалистов. Всего сейчас определено 6 проектов, которые прошли во второй, финальный этап.

Проект Анастасии Киселёвой. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. Кафедра средового дизайна, выпускница Проект Анастасии Киселёвой. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. Кафедра средового дизайна, выпускница Проект Наталии Мурашовой. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. Средовой дизайн, 3 курс Проект Наталии Мурашовой. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. Средовой дизайн, 3 курс Проект Елены Стрелковой. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Институт дизайна пространственной среды, 3 курс Проект Елены Стрелковой. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Институт дизайна пространственной среды, 3 курс Проект команды «Ауринко». Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. Кафедра интерьера и оборудования, 4 курс Проект команды «Ауринко». Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. Кафедра интерьера и оборудования, 4 курс Проект команды Layout. Владислав Старостин, НИУ ВШЭ, дизайн среды, 2 курс. Анастасия Соколова. Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 3 курс Проект команды Layout. Владислав Старостин, НИУ ВШЭ, дизайн среды, 2 курс. Анастасия Соколова. Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 3 курс Проект команды «Среда», Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, факультет архитектуры. Анна Диканчукова, выпускник 2019 г., Екатерина Парфёнова, выпускник 2021 г., Варвара Петращук, выпускник 2021 г., Анастасия Фёдорова, выпускник 2021 г. Проект команды «Среда», Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, факультет архитектуры. Анна Диканчукова, выпускник 2019 г., Екатерина Парфёнова, выпускник 2021 г., Варвара Петращук, выпускник 2021 г., Анастасия Фёдорова, выпускник 2021 г. Поделиться Поделиться







Эксперты оценили, что работы, выдвинутые на конкурс, выполнены на достойном уровне. Кроме того, для студентов, особенно для тех, кто учится на 2–3 курсе бакалавриата, это достаточно смело — вынести на обсуждение свой проект.

— Сам факт проведения конкурса для молодых архитекторов — это хорошая важная инициатива, — отметил Владимир Фролов. — В промышленном дизайне у компаний довольно много подобных проектов, но в средовом дизайне это первый пример коллаборации с инвесторами.

Участники круглого стола высказали ряд предложений, которые можно будет учесть на втором этапе разработки проектов.

— Ключевое для объектов — это насыщенность функционалом, — подчеркнула Мария Элькина, — в какой-то момент между набережными неизбежно начнется конкуренция, поэтому придется бороться за привлекательность.

Ольга Семенова, в свою очередь, отметила, что студенты работали над проектом, исходя из того, что первый этаж гостиницы вдоль набережной будет отдан под кафе и рестораны — это будет гастроулица, а на территории возможно проводить гастрономические фестивали, праздники и мастер-классы. Поэтому на втором этапе студентам предложат подумать над коммерческой функцией непосредственно на берегу.

Мария Элькина полагает, что для проектирования таких набережных нельзя брать только один отрезок берега: необходимо рассматривать город вокруг, чтобы представлять картину в комплексе. Еще один важный момент — более глубокое осмысление темы воды.

— Только на первый взгляд роль воды на набережной очевидна. Необходимо каждый раз задумываться: зачем мы спускаемся к воде, как она будет использоваться, что делать зимой, когда у воды холодно, — пояснила Мария Элькина. — Вообще в ходе работы над проектами надо задавать больше фундаментальных вопросов — начиная от того, кто сюда придет и что здесь будет делать.

— Нельзя рассматривать набережную вне контекста городских территорий, — также подчеркнула Лариса Канунникова. — Сейчас создается проект этой набережной от «Лахта центра» через парк 300-летия, в сторону 3-го Елагина моста, а также через пешеходный Яхтенный мост по Крестовскому острову до Южной дороги.

Из всего проекта уже создана набережная у «Лахта центра» и у метро «Зенит», а также на Южной дороге.

При этом Лариса Канунникова уверена: люди идут к воде, на набережные, чтобы прежде всего приобщиться к природе с ее закатами, водой, ландшафтами. Поэтому она рекомендовала авторам проектов больше внимания уделить природной составляющей, взаимосвязи объектов с природой, чтобы она не превратилась просто в транзитный участок, где никто не задерживается. Но при этом не стоит чрезмерно насыщать функциями этот участок в порыве задержать здесь людей — нужно, чтобы зоны соединялись между собой, а люди не мешали друг другу. Она привела в пример территорию на Южной дороге, где тихая зона лежаков отделена и от детской, и от спортивной площадки. Лишним не будет

Если говорить о том, что могло бы дополнить наш город, то все однозначно говорят: новые набережные.

Так, Сергей Салкуцан говорит, что не хватает набережных и маленьких пространств в периферийных районах — как правило, они ограничиваются детскими площадками.

— Идея создать набережную, которая бы все связала, самый большой пешеходный маршрут — это очень классно для жителей города, в котором практически все набережные отданы автомобилям, — комментирует Ольга Семенова. — На наш взгляд, этот проект — один из значимых в сфере общественных пространств. Еще есть, что проработать, но мы уверены, что людям понравится идея и поесть, и развлечься, и погулять по берегу, не уезжая куда-то далеко. Если посмотреть на парк 300-летия, то 10% гуляют в самом парке и 90% — идут на набережную, так что у людей велика потребность доступа к в воде во время прогулок.

Владимир Фролов уточнил, что набережным, в том числе и в Приморском районе, можно придать индивидуальность за счет использования арт-объектов: как раз объекты искусства необязательно размещать в центре, а вот на периферии они будут притягивать людей. Помимо этого он отметил, что городу не хватает зелени. Причем, во всех районах.

Мария Элькина в числе первоочередных мер отметила, что надо делать город более чистым и ухоженным. Например, в свете грядущей зимы хотелось бы, чтобы на улицах не было соли — она создает много грязи. Кроме того, власти в прошлом году разрешили ставить зимние террасы, но этому мешает как раз снежно-соляная «каша» на улицах. Если город будет более чистым, то можно будет лучше воспринимать природу в городе:

— Хотелось бы больше естественности, чтобы была чистая вода в Неве, чтобы мы видели и зелень, и воду, — подчеркнула она.

Лариса Канунникова, в свою очередь, пригласила жителей активно участвовать в создании общественных пространств, чтобы комфортная среда была во всех районах города.

— Мы устали от типовых решений, типового благоустройства — новые пространства в Петербурге имеют успех именно потому, что они индивидуальны. И тут вопрос не только комфорта, но и функционала. Поэтому я вижу задачу нового поколения в том, чтобы более креативно подходить к решению таких задач и привносить в проекты новое мышление, — резюмировала она.

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»