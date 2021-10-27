Беглов: В 2024 году планируется ликвидировать дефицит школ и детсадов в Петербурге

Дефицит мест в школах и детских садах в Петербурге планируется решить в 2024 году. Об этом заявил 27 октября губернатор Александр Беглов, представляя в Заксобрании проект бюджета города на 2022-й и плановые 2023, 2024 годы, передает корреспондент «Фонтанки».

За три года градоначальник пообещал ввести в эксплуатацию в Петербурге 205 школ и детских садов.

Беглов добавил, что вторая проблема — капитальный ремонт школ, которые находятся в центральных районах. В трехлетний бюджет заложили капремонт 35 объектов.