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Беглов: В 2024 году планируется ликвидировать дефицит школ и детсадов в Петербурге

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Дефицит мест в школах и детских садах в Петербурге планируется решить в 2024 году. Об этом заявил 27 октября губернатор Александр Беглов, представляя в Заксобрании проект бюджета города на 2022-й и плановые 2023, 2024 годы, передает корреспондент «Фонтанки».

За три года градоначальник пообещал ввести в эксплуатацию в Петербурге 205 школ и детских садов.

Беглов добавил, что вторая проблема — капитальный ремонт школ, которые находятся в центральных районах. В трехлетний бюджет заложили капремонт 35 объектов.

Напомним, что ранее губернатор Петербурга заявил целью ликвидировать в 2022 году накопившуюся жилищную очередь из льготников.

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Комментарии (11)

zelf
Белов, мы тебе охотно верим. Сказочник ты наш.
AP-SPb
Что, больше чем 2 года просидеть не рассчитывает?
Karl111
осенью 2019 в Петербурге не хватало 36000 мест в дс и 27000 мест в школах. из доклада Беглова .
Так как никакой официальной информации касаемо дефицита мест на 2021 год нет, можно сделать вывод что ситуация не улучшилась и даже наоборот. про 2024 год смешно
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