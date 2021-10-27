Беглов: Наша цель — ликвидировать накопившуюся жилищную очередь из льготников

«Наша цель — в 2022 году ликвидировать накопившуюся в городе очередь по этим льготным категориям. И в дальнейшем оказывать им содействие в год обращения», — подчеркнул Беглов.



Он добавил, что очередь из детей-сирот город планирует решить в 2024 году, в бюджет для этого заложены 13 млрд рублей.



Ранее при осенней корректировке бюджета на текущий год на жилищные программы добавили еще более 8 млрд рублей, однако львиная доля этих денег предназначается на программу «Молодежи — доступное жилье» и несущественная сумма — на расселение коммунальных квартир.

