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Беглов: Наша цель — ликвидировать накопившуюся жилищную очередь из льготников

В Петербурге планируется в 2022 году ликвидировать накопившуюся очередь льготников, которые ожидают получения жилья. Об этом 27 октября заявил губернатор Александр Беглов, представляя в Заксобрании проект бюджета на следующие три года, передает корреспондент «Фонтанки».

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«Наша цель — в 2022 году ликвидировать накопившуюся в городе очередь по этим льготным категориям. И в дальнейшем оказывать им содействие в год обращения», — подчеркнул Беглов.

Он добавил, что очередь из детей-сирот город планирует решить в 2024 году, в бюджет для этого заложены 13 млрд рублей.

Ранее при осенней корректировке бюджета на текущий год на жилищные программы добавили еще более 8 млрд рублей, однако львиная доля этих денег предназначается на программу «Молодежи — доступное жилье» и несущественная сумма — на расселение коммунальных квартир.

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Комментарии (22)

michailPotapov
С метрополитеном уже изящно прокинул Петербуржцев - перенос на несколько лет. Теперь надо за другое дело взяться да ?
lenaF
Так давно понятно, что пандемия в России, и в Петербурге - в частности, помогает решить множество проблем, в том числе и жилищную. Без причины по центральным каналам про #этожеорви и #вирусчудочудесное не рассказывают и Машу Шукшину орденом за заслуги перед отечеством (какие?) не награждают. Может, наш глава именно это и имел в виду, когда докладывал наверх, что у него все под контролем. А мы всё недоумевали, что же он такое контролирует. Явно же не выполнение (несуществующих) противоэпидемических мероприятий и не рост заболеваемости в городе, а что тогда? Вот разве что динамику численности населения.
265035148
Эти- бы средства, да по назначению.
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