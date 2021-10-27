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Бастрыкин поручил разобраться, почему скифское золото не вернули Крыму

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в «обстоятельствах невозвращения культурных ценностей Республики Крым». Об этом 27 октября сообщается на сайте СК.

«В связи с вывозом объектов культурного наследия, принадлежавших музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота, Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым, — говорится в заявлении. — <...> Следственные органы СК России в рамках правового поля дадут должную оценку нарушению интересов Российской Федерации».

Коллекцию скифского золота из четырёх крымских музеев (около 2 тысяч предметов) в 2014 году показали на временной выставке в столице Нидерландов. После того, как Москва объявила о включении полуострова в состав России, в Амстердаме оставили подвешенным вопрос, кому именно возвращать экспонаты — Киеву или Крыму. В 2016 году суд принял решение в пользу Украины, однако была подана апелляция. 26 октября апелляционный суд в Амстердаме принял решение: скифское золото признали собственностью Украины и постановили передать Киеву.

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Комментарии (2)

261847251
То, что он изрекает что в голову придёт - это ладно.

А вот зачем это всё транслируют нам?
В чём смысл?
blackcatwhitecat
опять Бастыркин? "драмкружок, кружок по фото, мне еще и петь охота"....
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