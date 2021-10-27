Бастрыкин поручил разобраться, почему скифское золото не вернули Крыму

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в «обстоятельствах невозвращения культурных ценностей Республики Крым». Об этом 27 октября сообщается на сайте СК.
«В связи с вывозом объектов культурного наследия, принадлежавших музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота, Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю
Коллекцию скифского золота из четырёх крымских музеев (около 2 тысяч предметов) в 2014 году показали на временной выставке в столице Нидерландов. После того, как Москва объявила о включении полуострова в состав России, в Амстердаме оставили подвешенным вопрос, кому именно возвращать экспонаты — Киеву или Крыму. В 2016 году суд принял решение в пользу Украины, однако была подана апелляция. 26 октября апелляционный суд в Амстердаме принял решение: скифское золото признали собственностью Украины и постановили передать Киеву.