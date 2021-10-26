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Скифское золото передадут Украине. Такое решение принял суд в Амстердаме

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Апелляционный суд в Амстердаме принял решение по так называемому «Скифскому золоту». Его признали собственностью Украины и постановили передать Киеву. Об этом сообщает 26 октября РИА Новости.

Решение вопроса тянулось с 2014 года: именно тогда на временной выставке в столице Нидерландов оказалась коллекция, в которую входили предметы из нескольких крымских музеев. Всего на выставке показывали около 2 тысяч артефактов. После того, как Москва объявила о включении полуострова в состав России, в Амстердаме оставили подвешенным вопрос, кому именно возвращать экспонаты — Киеву или Крыму, оставив этот вопрос суду.

В 2016 году суд уже принимал решение в пользу Украины, однако была подана апелляция.

Выставка «Крым. Золотой остров в Черном море» проходила в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года, в ней помимо крымских участвовал и один киевский музей.

Вопрос о том, кому именно должны быть возвращены экспонаты, активно обсуждался музейным сообществом. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский же в принципе призвал отказаться от термина «скифское золото», поскольку «там никаких скифов нет и золота там совсем немного» (цитата по РИА Новости). Его позицией и ранее было, что вещи, найденные в крымской земле, должны на нее возвращаться — как символы сознания людей, которые в этих местах живут.

Директор же Музеев Кремля Елена Гагарина считала решение передать экспонаты Украине обоснованным, называя музейный фонд собственностью государства, а не отдельно взятого музея.

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Комментарии (9)

angel of death
можно подумать от этой новости у нас продукты подешевеют... как там сводки с полей? Правительство пошло всем составом копать картошку?
dedmoroz_5e4d8827384c2
никуда оно от русских не денется))
надо уже , наконец, научиться играть с евро-шулерами в долгую, они это не любят, орут и повизгивают))
alexadmin
Если следовать логике Пиотровского, то во всем Эрмитаже останется пара ржавых мечей, найденных в окрестных болотах, да немного местных живописцев...
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