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Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Подмосковье

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В пятиэтажке в подмосковном Видном произошел взрыв газа. Об этом 26 октября пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, прибывшие на место медики осмотрели пятерых детей и трех взрослых. Информация о пострадавших уточняется.

Как передает телеканал «Звезда» со ссылкой на МЧС, ЧП произошло на Советской улице. В результате разрушена стена жилого дома.

Накануне взрыв газа произошел в одной из квартир дома в Набережных Челнах. По последним данным, пострадали пять человек. Погибла 22-летняя девушка.

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Комментарии (4)

BaGira
Действительно, не много ли газа взрывается в этом году?
261847251
Второй случай за последние сутки.
Из трёх (третий - несколькими новостями выше, в Балтийске).

Люди разучились пользоваться газом или местные газовые сети перестали контролировать абонентское оборудование?
Serg_I
Как-то слишком часто стали дома с газом гореть и взрываться, нет ли тут "злого умысла"???
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