Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Подмосковье

В пятиэтажке в подмосковном Видном произошел взрыв газа. Об этом 26 октября пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.



По данным собеседника агентства, прибывшие на место медики осмотрели пятерых детей и трех взрослых. Информация о пострадавших уточняется.



Как передает телеканал «Звезда» со ссылкой на МЧС, ЧП произошло на Советской улице. В результате разрушена стена жилого дома.



Накануне взрыв газа произошел в одной из квартир дома в Набережных Челнах. По последним данным, пострадали пять человек. Погибла 22-летняя девушка.

