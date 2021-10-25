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В Петербурге начали солить дороги: за неделю израсходовали 730 кубов раствора

На дороги Петербурга за неделю вылили 730 кубометров солевого раствора

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Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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Температура воздуха в Петербурге на минувшей неделе, с 18 по 24 октября, не раз уходила в «минус», и на дорогах начал появляться гололед. В связи с этим улицы стали превентивно обрабатывать противогололедными материалами.

Как сообщает 25 октября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, в общей сложности за прошедшую неделю на обработку городских дорог было использовано 730 кубометров солевого раствора. При погоде, когда днем еще достаточно тепло, а ночью уже подмораживает, он считается наиболее эффективным средством.

На дневную уборку улиц Петербурга в среднем выходили более 570 машин и свыше 1000 дворников. За неделю с дорог вывезли 1,4 тысячи кубометров мусора и 2,5 тысячи тонн смёта. Территории зеленых насаждений каждый день приводили в порядок более 200 единиц техники и около 680 специалистов.

В понедельник, 25 октября, петербургские улицы чистят и моют 593 спецмашины и 1077 дворников, а сады, парки и скверы приводят в порядок 275 машин и 872 специалиста садово-парковых хозяйств. Помимо очистки дорожек и газонов и ухода за растениями, садовники завершают осенние посадки деревьев и кустарников.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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Комментарии (2)

nuga
Путин приказал поливать города дезсмесями от ковида.Соль и химия -воздух что надо.
angel of death
соль по бумагам ушла, а зимы нет =) кто-то строит дворцы, а кому-то на хлеб не хватает =)
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