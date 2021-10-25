В Петербурге начали солить дороги: за неделю израсходовали 730 кубов раствора

Температура воздуха в Петербурге на минувшей неделе, с 18 по 24 октября, не раз уходила в «минус», и на дорогах начал появляться гололед. В связи с этим улицы стали превентивно обрабатывать противогололедными материалами.



Как сообщает 25 октября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, в общей сложности за прошедшую неделю на обработку городских дорог было использовано 730 кубометров солевого раствора. При погоде, когда днем еще достаточно тепло, а ночью уже подмораживает, он считается наиболее эффективным средством.