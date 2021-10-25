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Кроссовер снес киоск и влетел в ресторан под камерами в Москве. Водителю стало плохо

Hyundai на скорости влетел в ресторан у Московского зоопарка

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Автомобиль на скорости влетел в здание ресторана в Москве. Авария произошла рядом с Московским зоопарком и попала на камеру. Водителю потребовалась помощь медиков.

Как сообщает департамент транспорта Москвы, ДТП произошло в начале одиннадцатого часа утра 25 октября в районе дома 34 по Конюшковской улице и 21 по Баррикадной. На записи видно, как белый кроссовер летит прямо с Красной Пресни, заскакивает на тротуар, сшибает там киоск «Пресса» и врезается в здание. Агентство городских новостей «Москва» уточняет, что машина прилетела в итальянский ресторан.

«Дептранс. Оперативно»

В Госавтоинспекции Москвы сообщают, что 41-летнему водителю Hyundai ix35, по предварительным данным, стало плохо за рулем. После аварии мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом: сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Хорошо, что в павильоне никого не было. Да и пешеходам повезло.
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