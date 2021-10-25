Кроссовер снес киоск и влетел в ресторан под камерами в Москве. Водителю стало плохо

Автомобиль на скорости влетел в здание ресторана в Москве. Авария произошла рядом с Московским зоопарком и попала на камеру. Водителю потребовалась помощь медиков.



Как сообщает департамент транспорта Москвы, ДТП произошло в начале одиннадцатого часа утра 25 октября в районе дома 34 по Конюшковской улице и 21 по Баррикадной. На записи видно, как белый кроссовер летит прямо с Красной Пресни, заскакивает на тротуар, сшибает там киоск «Пресса» и врезается в здание. Агентство городских новостей «Москва» уточняет, что машина прилетела в итальянский ресторан.