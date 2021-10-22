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Снесенный ветром забор собрал пробку на Миргородской: объезжать приходится по встречке

Строительный забор упал на машины на Миргородской улице

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Непогода спровоцировала пробку в центре Петербурга. Полдороги перегородил поваленный ветром строительный забор.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Миргородской улице, 17–19 ветром повалило забор и пешеходную галерею, установленные вдоль строящегося дома. Конструкции упали прямо на машины. В том числе, судя по фото, досталось каршерингу.

Объезжать поваленный забор и задетые им машины водители вынуждены по встречной полосе. По данным «Яндекс.Пробок», Миргородская улица встала от перекрестка с улицей Профессора Ивашенцова до перекрестка с Кременчугской улицей, и также затор собрался на Профессора Ивашенцова к Миргородской.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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