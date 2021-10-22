Снесенный ветром забор собрал пробку на Миргородской: объезжать приходится по встречке

Непогода спровоцировала пробку в центре Петербурга. Полдороги перегородил поваленный ветром строительный забор.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Миргородской улице, 17–19 ветром повалило забор и пешеходную галерею, установленные вдоль строящегося дома. Конструкции упали прямо на машины. В том числе, судя по фото, досталось каршерингу.
Объезжать поваленный забор и задетые им машины водители вынуждены по встречной полосе. По данным «Яндекс.Пробок», Миргородская улица встала от перекрестка с улицей Профессора Ивашенцова до перекрестка с Кременчугской улицей, и также затор собрался на Профессора Ивашенцова к Миргородской.