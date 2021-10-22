Любителей чужих KIA Rio поймали в Петербурге. У одного нашли поддельные «корочки» следователя

Как стало известно «Фонтанке» 22 октября, сотрудники петербургской полиции задержали троих мужчин: 45-летнего уроженца Грузии и 48-летнего уроженца Южной Осетии, проживающих в Петербурге, и 39-летнего уроженца Карелии, проживающего в Ленобласти. Их подозревают в угонах трех автомобилей KIA Rio: машина 2019 года выпуска пропала 30 августа от дома 19 по улице Чудновского в Невском районе, автомобиль 2020 года выпуска похитили 28 сентября от дома 25, корпус 2, по Замшиной улице в Калининском районе, и самая новая, 2021 года, исчезла 29 сентября от дома 17 по улице Генерала Симоняка в Кировском районе.

По фактам угонов возбуждены уголовные дела по п. в ч.3 ст.158 УК РФ (кража в крупном размере), которые в настоящее время соединили в одно производство. Во время обысков по местам жительства задержанных полицейские изъяли автомобили Mitsubishi Galant, Ford Focus и Chevrolet Lanos, используемые как преступный транспорт; травматический пистолет, который числится в розыске по Московской области, и патроны к нему; документы на автомобили, мобильные телефоны, а также поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета РФ на имя одного из задержанных. Ранее он уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и подделку документов.

Похищенный в Невском районе «Рио» нашли с измененными идентификационными номерами в Петербурге. «КИА», угнанная в Кировском районе, тоже с измененными идентификационными обозначениями, обнаружилась уже в Самарской области. Третий автомобиль разыскивается.