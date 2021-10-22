Погодные контрасты: в Петербурге набедокурил ветер, а потом все накрыло радугой

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга, по состоянию на 10:30, пожарно-спасательные подразделения совершили 39 выездов в связи с непогодой: в 17 случаях была угроза падения деревьев, еще в 17 — угроза падения слабо закрепленных металлических конструкций, и в пяти — обрыв проводов. «Россети Ленэнерго» с 8:30 22 октября перешли на особый режим работы. Надежность электроснабжения обеспечивают 395 бригад — в общей сложности 1 665 человек и 501 единица техники, заявили в компании. Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному телефону 8–800–220–0–220 и на портале «Светлая страна».



В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» рассказывают о падении дерева на припаркованный у края проезжей части автомобиль Nissan у дома 130, корпус 1, по проспекту Энгельса. А на Костромском проспекте, прямо напротив управляющей компании, на Toyota Land Cruiser осыпалась старая береза, пишет очевидец Андрей. У машины как минимум выбито заднее стекло. По соседству с Петербургом, в Кудрово, в жилом квартале «Лондон» на два припаркованных автомобиля сдуло забор из профлиста, пишут в группе «Неизданное | Санкт-Петербург».

В центре, на Дворцовой набережной, ветром сорвало часть полиэтилена с бывшего здания Северо-Западного государственного заочного технического университета (в 2011 году был присоединен к Горному институту), расположенного по адресу: Миллионная улица, 5. На место приехали спасатели, а рабочие пытались закрепить материал обратно, передает корреспондент «Фонтанки». Неподалеку на Дворцовой экскурсионные лотки сразу уложили в рядок.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Около 10 утра поступило сообщение о том, что в Курортном районе подтопило дорогу вдоль реки Сестра, а также вода попала на парковку с машинами у жилого комплекса на Приморском шоссе, 41. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые пытаются с помощью эвакуаторов вытащить машины из воды. В районе подтопления оказались порядка 15 машин.

И в то же время глаза петербуржцев этим утром радовала повисшая над городом радуга. Особенно удачное фото сделал участник группы «Неизданное | Санкт-Петербург» с Лахта Центром, поймав ракурс так, что кажется, будто радуга выходит прямо из сверкающей на солнце башни. Горшочек лепрекона, да и только.