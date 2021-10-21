«Отменить или изменить закон о СМИ-иноагентах». Союз журналистов Петербурга и Ленобласти обратился к депутатам

Секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти написал заявление с призывом отменить или существенно изменить российский закон о СМИ-иноагентах. Как следует из текста, опубликованного 21 октября на сайте организации, адресатами стали председатели Заксобраний — городского и областного.
Поводом для обращения стало признание иноагентами трех петербургских журналистов: Татьяны Вольтской* (член Союза), Романа Перла* и Андрея Захарова*, а также информагентства «Росбалт»* и Галины Араповой* — директора «Центра защиты прав СМИ»* (НКО, признанное иноагентом в РФ).
«Секретариат правления СЖ СПб и ЛО вновь выражает протест против существования практики признания целых редакций и журналистов «иностранными агентами» или «нежелательными организациями». Мы призываем депутатов Законодательных собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, используя своё право законотворческой инициативы, обратиться в Государственную думу для отмены закона о СМИ-иностранных агентах или с предложением внести в него существенные изменения», — говорится в публикации.
Для этого авторы предлагают организовать широкое общественное обсуждение закона о СМИ-иноагентах (точнее, его целесообразности) и подготовленных поправок к нему. Далее они хотят ускоренного решения вопроса, отменять его или исправлять, причем до принятия решения список иноагентов пополняться не должен. Если поправки примут, Минюсту предлагается обязать пересмотреть статусы физ- и юрлиц, признанных иноагентами ранее.
Союз отмечает, что готов оказать коллегам-иноагентам любую посильную помощь, а призыв обращен также к депутатам Госдумы, избранным в Петербурге и Ленобласти.
Ранее председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих попросил Минюст объяснить, за что «Росбалт» признали иностранным агентом. Он отметил, что нет «никакой официальной информации о том, почему и как Министерство юстиции приняло такое решение, какие документы и факты легли в его основу».
Сегодня о необходимости совершенствовать законодательство об иноагентах заявил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что «массовой записи» в иноагенты в России нет.
*Татьяна Вольтская признана Минюстом РФ иноагентом 8 октября 2021 года.
*Роман Перл признан Минюстом РФ иноагентом 8 октября 2021 года.
*Андрей Захаров признан Минюстом РФ иноагентом 8 октября 2021 года.
*АО «РС-Балт» (учредитель издания «Росбалт») признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом 15 октября 2021 года.
*Галина Арапова признана Минюстом РФ иноагентом 8 октября 2021 года.
*«Центр защиты прав СМИ» признан Минюстом РФ НКО-иноагентом 26 февраля 2015 года.