«Отменить или изменить закон о СМИ-иноагентах». Союз журналистов Петербурга и Ленобласти обратился к депутатам

Секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти написал заявление с призывом отменить или существенно изменить российский закон о СМИ-иноагентах. Как следует из текста, опубликованного 21 октября на сайте организации, адресатами стали председатели Заксобраний — городского и областного.

Поводом для обращения стало признание иноагентами трех петербургских журналистов: Татьяны Вольтской* (член Союза), Романа Перла* и Андрея Захарова*, а также информагентства «Росбалт»* и Галины Араповой* — директора «Центра защиты прав СМИ»* (НКО, признанное иноагентом в РФ).



«Секретариат правления СЖ СПб и ЛО вновь выражает протест против существования практики признания целых редакций и журналистов «иностранными агентами» или «нежелательными организациями». Мы призываем депутатов Законодательных собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, используя своё право законотворческой инициативы, обратиться в Государственную думу для отмены закона о СМИ-иностранных агентах или с предложением внести в него существенные изменения», — говорится в публикации.

Для этого авторы предлагают организовать широкое общественное обсуждение закона о СМИ-иноагентах (точнее, его целесообразности) и подготовленных поправок к нему. Далее они хотят ускоренного решения вопроса, отменять его или исправлять, причем до принятия решения список иноагентов пополняться не должен. Если поправки примут, Минюсту предлагается обязать пересмотреть статусы физ- и юрлиц, признанных иноагентами ранее.

Союз отмечает, что готов оказать коллегам-иноагентам любую посильную помощь, а призыв обращен также к депутатам Госдумы, избранным в Петербурге и Ленобласти.

